La célébration du déclenchement de la révolution du 1er Novembre revêtira, cette année, un caractère exceptionnel.

Le jour de la commémoration de cette date historique a été retenu pour la première traversée maritime du navire algérien de transport maritime de voyageurs Badji Mokhtar III. Ce navire, luxueux et grand, pouvant transporter jusqu'à 1 800 passagers à son bord, quittera les côtes du pays, lundi prochain, à destination de Marseille (France). C'est ce qui ressort des déclarations faites par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane qui supervisait, avant-hier, la mise en service du navire en question. Il est l'un des plus importants de notre flotte maritime, qui sera mobilisé pour renforcer les dessertes et exploiter, de la meilleure des façons ses potentialités touristiques par voie maritime.

Les réservations affichent «complet» pour le mois de novembre, à bord de ce navire, ce qui prouve, selon les termes du Premier ministre que «l'Algérie est une destination prisée». Qualifiant Badji Mokhtar III de ville flottante fournissant des prestations dignes d'un cinq étoiles, le chef de l'Exécutif a souligné, à la même occasion, l'importance d'utiliser ce navire de la meilleure manière, de le préserver afin de donner une meilleure image de l'Algérie et de lui permettre de rejoindre les circuits touristiques internationaux, comme c'est le cas de plusieurs pays de la Méditerranée. Le Premier ministre a également fait savoir que «l'Algérie disposait de trois nouveaux navires et d'autres qui seront exploités de façon optimale, notamment dans le transport des voyageurs entre les deux rives de la Méditerranée, avant de s'orienter vers de nouvelles destinations en Afrique et en Asie et, si possible, vers le pèlerinage et la Omra». Plus explicite Aïmene Benabderrahmane dira que «l'Algérie dispose de tous les moyens pour accéder à ces circuits et exploiter toutes ses capacités touristiques». Cela avant de faire remarquer que «de jeunes diplômés des plus grandes écoles hôtelières en Algérie et des plus grandes écoles maritimes en Afrique, prennent en charge la gestion de ce navire». Pour rappel, le navire Badji Mokhtar III, qui est le dernier paquebot acquis par Algérie Ferries, est arrivé au port d'Alger le 5 août dernier, après avoir quitté le chantier de construction navale de Guangzhou, en Chine, début juillet.

Fruit de la première collaboration entre l'Algérie et la Chine en matière de construction navale, ce navire est équipé de 3 portes-arrière et peut charger 600 véhicules de tourisme.

Il comporte 12 ponts d'une superficie totale de plus de 20 000 mètres carrés, avec plus de 500 cabines pour les passagers et près de 100 cabines pour les membres de l'équipage. Des zones de restauration, des boutiques free shop et autres lieux de divertissement, sont mis à la disposition des passagers.