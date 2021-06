Avec 410791 filles sur un total de 731723 candidats, cette année encore, le nombre de candidates aux épreuves du baccalauréat est plus important que celui des garçons. Et c'est le cas depuis plus d'une vingtaine d'années. Cet écart entre les filles et les garçons est constaté également dans les taux de réussite. Le pourcentage des filles bachelières est généralement beaucoup plus élevé que celui des garçons. En 2018 à titre d'exemple, sur les 55,88% de réussite, 65,29% de filles ont obtenu leur bac contre seulement 34,71% pour les garçons, soit un écart de plus de 30%. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait qu'en Algérie, les femmes continuent de mener un combat pour s'affirmer dans une société qui les considère, encore, aujourd'hui, comme des mineurs à vie en les obligeant à avoir un tuteur, tout le long de leur existence. Les filles dans les familles algériennes sont astreintes à une obligation de résultat pour avoir droit à l'espace public. Si la fille ne va pas à l'école, elle n'a rien à faire à l'extérieur du domicile familial. C'est donc pour pouvoir continuer à sortir, avoir droit de s'exprimer et aspirer à travailler que les filles considèrent le baccalauréat comme un sésame pour leur avenir. En faisant des études et en obtenant les plus hauts diplômes, les filles aspirent à obtenir le respect qu'elles méritent. Consciemment ou inconsciemment, elles ont en tête l'image de leurs mamans, grands-mères et de toutes les autres femmes, qui faute d'instruction, ont été marginalisées et des proies faciles à de nombreuses injustices. Les filles, avec leurs succès, tiennent aussi à participer à un défi civilisationnel auquel est confrontée l'Algérie. N'ayant droit à se retrouver dans les espaces publics que lorsqu'il y a nécessité, les filles passent leur temps libre, généralement, à réviser. Ce qui explique donc leur belle réussite dans les études. Mais malgré cet exploit, la femme en Algérie n'obtient malheureusement pas la place qu'elle mérite. Il suffit pour s'en convaincre de voir que celle-ci ne diversifie pas ses choix pour les études supérieures, optant généralement pour l'enseignement ou la médecine. Des choix qui lui sont pratiquement imposés. Lorsque ce n'est pas par le père ou le frère, c'est généralement une décision prise en anticipation face à un mari qui n'accepterait pas que sa femme travaille dans un milieu masculin pluriel. La mentalité rétrograde et les traditions de la société influent donc toujours sur la femme qu'elle soit instruite ou pas. Les résultats de la dernière élection législative en est la preuve. Le nombre d'élus reflète, on ne peut plus clair, la perception de la société de la femme qui pratique la politique. L'Assemblée populaire nationale qui comptait, dans la dernière législature, quelque 120 femmes, en comptera une centaine de moins, dans l'APN de l'Algérie nouvelle. La raison? En 2017, la femme a été imposée par la loi, un quota de 30% étant exigé dans la composition des listes électorales. Pour la 9ème législature, le mode du scrutin sur liste ouverte à la proportionnelle et vote préférentiel sans panachage, a permis à chaque citoyen non pas de choisir une liste mais de cocher sur les candidats. Les résultats expriment le rejet de la société d'être représentée par les femmes même si ces dernières ont l'instruction et l'aptitude pour le faire. Mais malgré cet état de fait, les choses finiront pas changer. Doucement mais sûrement car «la femme est une école et c'est d'elle que les générations reçoivent leur croyance».