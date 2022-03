Les femmes de la wilaya de Tizi Ouzou célèbrent, demain, la Journée internationale de la femme, avec un programme très riche. Un programme concocté par de nombreuses associations activant à travers plusieurs communes outre les riches activités qui ont déjà commencé à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de la ville des Genêts, qui consacre une bonne partie à une catégorie de femmes qui se sont sacrifiées pour l'indépendance de l'Algérie. En effet, la direction de la culture de la wilaya consacre une bonne partie de son programme à cette catégorie de femmes dont on parle si peu, malgré les gros sacrifices qu'elles ont consenties. «Les oubliées de l'histoire», dédiée à l'apport des femmes dans l'histoire algérienne est un programme artistique décliné en expositions d'artistes peintres entamées samedi dernier. Ces expositions présentées par Mira Gacem, fondatrice de Babzmane et Fatma- Zohra Fazi Bouaouni, s'étaleront jusqu'au 14 du mois au niveau de la galerie d'art du théâtre de verdure Mohia à la Maison de la culture Mouloud Mammeri. Cette cérémonie sera également marquée, en plus des activités féminines qui se tiennent au niveau de toutes les salles de la maison de la culture et des communes, par une grande tournée à travers les salles de lecture. Intitulée «Le livre en tournée», cette exposition itinérante fera ainsi escale dans les communes de Draâ Ben Khedda, Tizi Ouzou, Tirmitine, Aït Khelili, Azeffoun et Sidi Naâmane. D'autres haltes seront observées au niveau des salles de lecture de nombreuses localités telles qu'Abizar, Djemaâ Saharidj, Aït Ichi, Stita, Icherdiouene, Azazga, Tizi Ghennif et Tigzirt. Parallèlement à la peinture et à la lecture, la Journée internationale de la femme à Tizi Ouzou, sera l'occasion de projeter des films cultes traitant de la même thématique.

La cinémathèque sera ainsi animée, durant cette journée, par la projection, à 13h, du film La fille de Trieste de Pasquale Festa Campanile, Italie1983 et, à 15h00: La Chinoise, de Jean-Luc Godard, (France 1967). Une projection qui se poursuivra jeudi, à 13h, avec le film Mimezrane de Ali Mouzaoui, Algérie 2007 et, à 15h00, le film Douars des femme, de Mohamed Chouikh, (Algérie 2006). Yemma, de Djamila Sahraoui, (Algérie 2012) et L'héroïne, de Cherif Aggoune, (Algérie 2014) seront également au programme de cette belle salle. Enfin, il convient de noter que cette journée, consacrée à la femme ne pouvait passer sans évoquer l'apport et la place de la femme à l'activité économique locale. Élément incontournable dans plusieurs créneaux, comme l'artisanat et l'agriculture de campagne, la femme a également intégré le monde de l'entrepreneuriat en devenant créatrice d'entreprise. Aussi, des ateliers et des communications seront consacrées à ce volet avec notamment une table ronde sous le thème

«Entrepreneuriat au féminin», animée par les participantes aux expositions et un atelier de fabrication de bijoux, animé par Lynda Belaïdi.