La Sonelgaz a, récemment,dans un communiqué rendu public, évoqué le raccordement de pas moins de 3200 logements en électricité et en gaz et 2303 foyers en électricité, à travers 114 régions isolées et aussi le raccordement de 7316 foyers en gaz à travers 122 régions isolées. Ceci rentre bien entendu dans le cadre de l’accompagnement des différents projets de logements dans diverses formules. En détail lit-ton dans le communiqué,que les raccordements ont concerné 2404 foyers dans le cadre des projets Opgi, 196 logements de l’agence foncière et 600 autres logements de l’Aadl. Le même communiqué fait savoir que l’ensemble de ces réalisations a nécessité une enveloppe de pas moins de 129 MDA (millions de dinars) et la contribution de la direction de la distribution de Bouira est estimée à 69 millions de dinars. Aussi, précise le même communiqué et conformément aux instructions du président de la République via son programme portant sur l’amélioration du cadre de vie des citoyens en leur garantissant une meilleure distribution en énergie (électricité et gaz), la direction de distribution de Bouira a réalisé 242 km de longueur pour l ‘ électricité touchant 2303 foyers dans 114 zones isolées. Pour rappel, 120 zones étaient prévues dans ce programme, six projets étaient bloqués par des oppositions des riverains propriétaires terriens dont trois ont vu la levée des oppositions et sont en cours de réalisation. L’enveloppe de ces opérations est évaluée à 905 millions de dinars précise le communiqué de la Sonelgaz, dont 261 millions de dinars représentent la contribution de la direction de distribution de Bouira. Pour le gaz, c’est 771 Km de longueur qui sont réalisés, ce qui a permis le raccordement de 7316 foyers à travers 122 régions isolées et pour cela, une enveloppe financière de 1359 millions de dinars a été déboursée dont 459 millions de dinars fournis de la caisse de la direction de distribution de Bouira. Enfin et pour que les services de la Sonelgaz continuent de progresser dans leurs projets dans de meilleures conditions, il est nécessaire de mettre fin aux multiples agressions que subissent ses équipements. En effet, il n’y a pas un mois qui passe, sans que la direction de distribution ne signale un vol de câbles électriques ou saccage de tout autre équipement par des individus non identifiés.