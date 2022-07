La coopération sécuritaire entre Tunis et Alger est au beau fixe. L’Algérie a remis, jeudi, l’ancien directeur des services de renseignement tunisiens, Lazhar Longo, à son pays, après avoir été surpris en train de traverser illégalement la frontière entre les deux pays. Les circonstances exactes de l’entrée de Longo en Algérie ne sont pas connues, tandis que les analystes estiment que son extradition est le fruit de la coopération sécuritaire entre les deux pays, selon le Globe World News. Un geste qui n’est pas sans rappeler l’affaire de l’ancien candidat à la présidentielle Karoui, arrêté le 29 août 2021 à Tébessa, pour entrée illégale. L’ancien chef de la Direction centrale des renseignements « a été interrogé par les membres de l’Unité nationale de recherche dans les crimes terroristes et le crime organisé touchant à l’intégrité du territoire national d’El Gorjani (dans la capitale Tunis) dans le cadre d’une enquête ouverte contre lui », indique la radio privée locale « Mosaïque FM ». Alors que les autorités algériennes n’ont pas immédiatement commenté la nouvelle, Reuters a cité un responsable tunisien de la sécurité qui a déclaré que les autorités algériennes ont arrêté Lazhar Longo, après qu’il s’est faufilé dans une ville algérienne près de la frontière tunisienne et l’ont remis à la Tunisie. Longo, un ancien responsable de la sécurité controversé, a également été attaché de sécurité à l’ambassade de Tunisie à Paris avant d’être écarté, puis assigné à résidence. Longo avait été écarté de l’administration de l’appareil sécuritaire dans le cadre des mesures et décisions prises par le président de la République tunisienne Kaïs Saïed, qui comprenaient le limogeage de l’ex- chef du gouvernement Hichem Méchichi et le gel du Parlement. Longo est décrit comme l’une des personnalités proches de Méchichi et du mouvement « Ennahdha ».