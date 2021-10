À l'instar de toutes les wilayas touchées par les derniers incendies ravageurs des mois de juillet et août, la wilaya de Tizi Ouzou a entamé, hier, sa campagne de plantation, sous la houlette des pouvoirs publics représentés par le wali Djilali Doumi. Inaugurée dans les communes de Larbaâ Nath Irathen et d'Aït Agouacha, situées dans la même daïra, la campagne concerne, selon le premier responsable de la wilaya, toutes les communes touchées par les incendies. Un vaste programme est, d'ailleurs, mis en branle pour couvrir les superficies brûlées et qui s'étalera jusqu'à la fin du mois d'avril, mois durant lequel prend fin la période des plantations et des greffages.

À noter que la wilaya de Tizi Ouzou, qui a subi d'énormes pertes dans son couvert végétal et dans son patrimoine arboricole, a bénéficié, en première phase, de plus de 4 800 plants, dont le programme de mise à la terre est prévu à partir de novembre. Une campagne, d'envergure nationale, vient ainsi booster ces opérations pilotées par les services concernés dont les services de l'agriculture et la direction des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou. D'autres organismes sont, par ailleurs, concernés par les opérations à l'instar de l'Itmas, un institut dédié à la formation dans le domaine de l'agriculture ainsi que les organismes d'assurance qui mettent cette campagne à profit pour sensibiliser sur l'importance des souscriptions aux différents services.

À rappeler, à cet effet d'ailleurs, que nombre d'institutions ont apporté leur contribution pour aider les communes touchées à replanter. Il en va ainsi de Sonatrach qui a offert un lot de 10000 plants, en plus du stock détenu par la Conservation des forêts qui est estimé à quelque 60000 plants forestiers ornementaux. Un potentiel qui ira reboiser les superficies brûlées dans les cinq circonscriptions forestières de la wilaya ainsi que les collectivités locales. De leur côté, le mouvement associatif local et les établissements scolaires contribuent, par des volontariats et des campagnes de sensibilisation, sur l'importance du couvert végétal.

À préciser que la forêt domaniale de la commune d'Aït Oumalou, entièrement ravagée, est destinataire de 600 plants parmi les 4800 répartis au niveau de 41 sites. En fait, cette opération de plantation, qui débutera au mois de novembre, coïncide avec la période de plantation de quelques variétés seulement, car les spécialistes comme les populations savent pertinemment que l'écrasante majorité des arbres sont plantés ou greffés durant la période allant du mois de janvier à mars. En dehors de cette période, les chances d'éclosion des plants sont minimes, pouvant rendre tout le travail effectué, inutile. Enfin, sur les lieux, beaucoup de citoyens ont exprimé leur satisfaction mais n'ont pas hésité à émettre le voeu que les variétés qui seront plantées seront les mêmes que celles qui ont été ravagées, afin de ne pas modifier les caractéristiques des terrains reboisés.