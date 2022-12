Le ministre des affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger Ramtane Lamamra a réaffirmé, hier soir soir à Oran, l'engagement de l'Algérie dans la promotion de l'agenda de paix, de stabilité, de développement et d'intégration au niveau continental, ainsi que la défense des priorités et des intérêts de l'Afrique. Dans son allocution de clôture de la 9eme Conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, Lamamra a souligné que l'Algérie, dont la candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avait précédemment reçu « le soutien de l'Union africaine, est engagée, à travers son bilan de loyauté, à promouvoir l'agenda de la paix, de la stabilité, du développement et de l'intégration au niveau continental. Elle assumera cette responsabilité avec un profond sens de dévouement pour défendre les priorités et les intérêts de l'Afrique ». Il a salué les participants à cette conférence pour leur engagement au service de la sécurité en Afrique, du « Processus d'Oran » et de l'objectif stratégique « Une Afrique, Une Voix ». Lamamra également transmis « les félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le succès de cette neuvième édition du processus d’Oran. Il a également exprimé, au nom du Président, « sa gratitude pour la participation active et l'engagement positif de mes collègues ministres et hauts fonctionnaires lors des importantes discussions ayant porté sur les principaux défis à la paix et à la sécurité en Afrique, ainsi que sur les perspectives prometteuses d'une meilleure coordination pour une voix africaine forte au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies ». « Nous avons collectivement démontré, une fois de plus, que cette vision idéaliste n'est pas seulement un slogan mais un travail continu que nous nous engageons tous à faire avancer pour le bien de nos pays et de nos peuples », a-t-il ajouté, appelant chacun « à continuer à adhérer à ce processus tangible et à travailler en commun pour renforcer le dynamisme créé jusqu'à présent par le bloc africain au sein du Conseil de sécurité de l’ONU».