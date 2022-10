Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a tenu, hier, une séance de travail avec le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, actuellement en visite de travail à Alger dans le cadre de la coordination permanente pour l'achèvement des préparatifs du Sommet arabe, prévu à Alger les 1 et 2 novembre prochains, indique un communiqué du ministère. «Les discussions ont porté sur les aspects essentiels ayant trait au Sommet arabe. Les deux parties ont évoqué les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour de ce rendez-vous, outre les perspectives d'élaboration de décisions ambitieuses à même de créer une nouvelle dynamique pour la promotion de l'action arabe commune. Il sera également question de relever, de manière collective et consensuelle, les défis sur la scène arabe dans les domaines politique, sécuritaire et économique afin de permettre à l'organisme arabe de se positionner en tant qu'acteur influent sur la scène internationale, notamment à la lumière des mutations importantes que connait le monde. Le secrétaire général de la Ligue arabe a salué « le rôle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ses louables efforts couronnés d'un accord entre les dirigeants des factions palestiniennes et la signature de la Déclaration d'Alger pour l'unification des rangs palestiniens. Les deux parties ont souligné l'importance de "promouvoir l'élan insufflé par cet exploit historique pour la réalisation des objectifs stratégiques du Sommet en vue d'unifier les rangs arabes au service de l'intérêt suprême de la Nation arabe ». Au terme de la rencontre, la dernière avant le Sommet, Lamamra et Aboul Gheït se sont félicités du « niveau de coordination entre l'Algérie et la Ligue des Etats arabes, en prévision de cette importante échéance arabe, en vue de réunir les conditions de sa réussite en réponse aux aspirations des peuples arabes à de meilleures perspectives de l'action arabe commune ».