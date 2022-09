Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a mis en avant lors d'une réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères à New York, les efforts consentis par l'Algérie pour parachever les préparatifs nécessaires à la tenue d'un sommet arabe réussi permettant d'unifier la parole des états arabes, renforcer leur position sur la scène internationale, mais aussi leur contribution au traitement des défis mondiaux de l'heure. Le chef de la diplomatie algérienne qui participe au segment de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris part à la réunion de concertation des ministres arabes des Affaires étrangères convoquée par la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération, présidente de la session en cours du Conseil ministériel de la Ligue arabe. Lors de cette réunion qui a vu la participation du Secrétaire général de la Ligue, Ahmed Aboul Gheit, plusieurs questions importantes inscrites à l'ordre du jour de l'AG de l'ONU relatives aux dossiers arabe ont été examinées, en tête desquelles la cause palestinienne. Lamamra a mis l'accent, à cette occasion, sur les efforts consentis par l'Algérie en vue de parachever les préparatifs nécessaires pour la tenue d'un sommet arabe réussi permettant d'unifier la parole des états arabes, renforcer leur position sur la scène internationale, mais aussi leur contribution au traitement des défis mondiaux de l'heure.