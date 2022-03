Dans un message adressé au président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a transmis ses amitiés au chef de l'Etat. Le souverain qatari a chargé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra de transmettre ses amitiés au chef de l'Etat en réitérant toute sa «satisfaction d'avoir eu à recevoir Abdelmadjid Tebboune au Qatar en février dernier». L'émir du Qatar a affirmé, en outre, suivre de près « les grandes décisions communes prises» lors de la visite du président Tebboune à Doha. À l'occasion, les deux parties avaient signé plusieurs mémorandums d'entente et accords de coopération.

Le message oral de l'émir du Qatar a été transmis au chef de la diplomatie algérienne en marge des travaux de la 20e édition du Forum international de Doha auquel a pris part Ramtane Lamamra. Dans son intervention, le chef de la diplomatie a mis l'accent sur la nécessité d'adhérer au processus de cessez-le-feu en Libye. Un processus devant permettre le «déploiement des observateurs internationaux et locaux et le retrait des forces et combattants étrangers ainsi que des mercenaires et l'interdiction d'acheminement d'armes vers la Libye» a plaidé Ramtane Lamamra, dont les propos ont été rapportés dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Expliquant la vison de l'Algérie pour une sortie de crise, Ramtane Lamamra a rappelé que l'élection présidentielle en Libye, reportée à plusieurs reprises, «ne doit pas être une fin en soi». Pour Lamamra, l'objectif est de «régler un problème de légitimité» mais qui doit «impérativement s'effectuer en adéquation avec tous les processus mis en place pour parvenir à la fin de la crise dans ce pays». Le chef de la diplomatie a estimé que la réussite du scrutin est «tributaire des avancées réalisées dans les autres processus qui doivent fonctionner de façon cohérente et complémentaire», notamment politique et sécuritaire. À cet égard, le chef de la diplomatie a mis en garde contre le « tourisme politique» auquel l'Algérie s'oppose fermement. «Nous exprimons notre opposition à ce qui est appelé ‘‘le tourisme politique'' à travers lequel ses promoteurs se cherchent un rôle régional illusoire aux dépens des intérêts du peuple libyen frère», a-t-il accusé. Un» tourisme politique» aux retombées incertaines sur les pays du voisinage qui «aspirent à contribuer à la concrétisation des objectifs du processus sécuritaire en collaboration avec le comité des 5+5, ce qui a été exprimé avec force au cours de la réunion d'Alger les 30 et 31 août derniers». Exprimant la disponibilité de l'Algérie à partager avec le peuple libyen son expérience de réconciliation nationale, Ramtane Lamamra a souligné que «le retour de la stabilité en Libye a besoin de la contribution de tous ses enfants dans le cadre d'un projet national global et rassembleur qui concrétise leurs aspirations légitimes à l'édification d'un Etat démocratique et moderne fondé sur l'égalité en droits et en devoirs».