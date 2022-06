Après Kampala, la capitale ougandaise, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a posé pied à Kigali, capitale du Rwanda, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République. Le chef de la diplomatie a été reçu en audience par le président rwandais, Paul Kagame, auquel il a remis un message du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans lequel le chef de l'État a réaffirmé «sa volonté de poursuivre de concert avec lui l'oeuvre de consolidation des liens d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent les deux pays», précise un communiqué du ministère.

Tandis que le président Kagame a exprimé ses «meilleurs voeux pour davantage de progrès et de prospérité pour l'Algérie et son peuple à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale». L'audience qui s'est déroulée en présence du ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta., a «mis en évidence la détermination commune des dirigeants des deux pays à bâtir des relations exemplaires et à apporter conjointement leur contribution pour mettre en oeuvre l'agenda continental pour la paix, la sécurité, l'intégration et la prospérité». Dans ce cadre, les deux parties ont «réaffirmé leur attachement au renforcement de l'action africaine commune à travers la stimulation des cadres de coopération existants et la réunion des conditions nécessaires pour favoriser l'opérationnalisation effective de nouvelles institutions panafricaines dans l'intérêt des peuples du continent». En outre, les deux parties ont «échangé les vues sur les voies et moyens susceptibles de prémunir l'Afrique des tensions actuelles dans les relations internationales et du climat de polarisation qui en résulte». Un échange reflétant l'esprit de leur engagement panafricaniste commun ainsi que de leur attachement au non-alignement. À l'occasion, les deux parties ont souligné «la nécessité pour les pays africains d'oeuvrer collectivement pour l'émergence d'un système de gouvernance globale égalitaire et respectueux de la voix de l'Afrique en vue de l'enrichissement des normes et de la coopération internationales pour la paix et le développement universels». Auparavant, Ramtane Lamamra s'est entretenu avec son homologue rwandais, Vincent Biruta. Les deux ministres ont eu un échange de vues sur les prochaines échéances bilatérales et multilatérales. Par ailleurs, Ramtane Lamamra a visité, accompagné du nouvel ambassadeur d'Algérie auprès du Rwanda, Merzak Bedjaoui, le siège de la nouvelle ambassade résidente d'Algérie à Kigali, dont l'ouverture récente consacre les instructions du président Tebbboune pour le raffermissement des liens de solidarité et de coopération avec ce pays. La veille, le chef de la diplomatie a été reçu par le président Ougandais, Yoweri Museveni, auquel il a remis un message écrit du président Tebboune portant sur les relations de fraternité, de coopération et de solidarité entre les deux pays. La rencontre a été l'occasion d'un échange approfondi et fructueux sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, ainsi que sur la situation générale qui prévaut en Afrique à la lumière des nouveaux défis posés par les développements récents sur la scène internationale. Ainsi, les deux pays ont réaffirmé leur attachement aux principes du non-alignement et à l'action africaine commune pour promouvoir des rapports équilibrés, pacifiques et démocratiques à l'échelle globale. Dans cet esprit, les deux parties sont convenues «d'oeuvrer de concert et en étroite collaboration avec les autres États membres pour le renforcement du rôle du Mouvement des Non-alignés en tant que force d'initiative et d'action en vue du dépassement de la tension actuelle dans les relations internationales et de la promotion de la paix et de la sécurité universelles».