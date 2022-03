En prévision de la réunion, le 9 mars au Caire, des ministres arabes des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, effectue une tournée dans plusieurs pays arabes. Une tournée entamée, hier, par Amman, la capitale du royaume hachémite de Jordanie, en sa qualité d'Envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Une visite entrant «dans le cadre des efforts visant à consolider les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et renforcer la cadence de concertation bilatérale autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun», indique un communiqué du ministère. Reçu à Basman Palace par le souverain jordanien, Abdallah II Ibn Al-Hussein, le chef de la diplomatie lui a remis un message écrit du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Selon le contenu du communiqué, le chef de l'État a félicité le roi Abdallah II à l'occasion du centenaire du Royaume hachémite jordanien. De son côté, le souverain jordanien a transmis ses sincères salutations à son frère « le président Abdelmadjid Tebboune». «La rencontre a constitué une opportunité pour passer en revue les relations fraternelles séculaires entre les deux pays et peuples frères et les perspectives de les renforcer, et échanger les vues sur les développements de la situation sur la scène internationale et ses répercussions éventuelles sur la région arabe, et ce, dans la perspective du sommet arabe qu'abritera l'Algérie l'année en cours», ajoute la même source. Dans la matinée, Ramtane Lamamra s'est entretenu avec son homologue jordanien, Ayman Hussein Abdullah Al-Safadi. Les discussions ont porté sur le «renforcement des relations de coopération entre les deux pays» notamment dans les domaines de l'économie, de l'industrie, de la santé, de l'éducation, du tourisme et de la pharmacie. La 9e session de la Commission mixte de coopération économique, qui devrait se tenir au courant de cette année, a été également au menu des discussions. Aussi, les deux ministres ont convenu de l'importance de mener une évaluation globale de l'ensemble des conventions bilatérales et étudier la possibilité de renforcer et d'adapter le cadre juridique, notamment l'accord de libre-échange bilatéral signé en 1997 et l'accord médical, afin d'encourager les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays. Sur le plan international et régional, les deux parties ont abordé les crises au Yémen, en Libye, la réintégration de la Syrie à la Ligue arabe, et ont mis l'accent sur la nécessité de résoudre la question palestinienne sur la base de l'Initiative de paix arabe adoptée en 2002 à Beyrouth est arrivé, hier soir, Ramtane Lammara pour une visite officielle de deux jours, rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Le chef de la diplomatie algérienne, à la tête d'une délégation de son ministère, a été accueilli à l'Aéroport international de Beyrouth par la directrice du protocole au ministère libanais des Affaires étrangères, Abir Ali. Rmtane Lamamra devra s'entretenir avec le président de la République Michel Aoun, le président du Parlement Nabih Berry, le Premier ministre Najib Mikati, ainsi qu'avec son homologue libanais Abdallah Bou Habib. Par la suite, Ramtane Lamamra devrait se rendre au Caire pour participer à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères. Un rendez-vous attendu du fait que la date du sommet de la Ligue arabe devrait être dévoilée.