Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu, hier, par le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, dans le cadre de sa participation aux travaux de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'échange et de la coordination permanente entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue bissau-guinéen, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), après la visite qu'il a effectuée fin août dernier en Algérie. Lamamra a également tenu une série de rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues de pays européens et africains, afin de se concerter et coordonner autour des principaux points inscrits à l'ordre du jour de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ces rencontres ont constitué une occasion pour informer les partenaires étrangers des efforts déployés et des démarches entreprises par l'Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité dans son voisinage, ainsi que sur les scènes arabe et africaine.