L’élan de solidarité se poursuit. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalina Barbock, a exprimé sa solidarité avec l'Algérie après les incendies qui ont touché les wilayas de l’est du pays. Annalina Barbock a présenté ses sincères condoléances aux victimes de ces incendies. En effet, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger indique que Ramtane Lamamra a reçu un appel téléphonique de son homologue allemande, dans lequel les deux parties ont passé en revue l'état des relations bilatérales et étudié les perspectives de les renforcer davantage. Les deux ministres sont convenus de donner un nouveau souffle aux mécanismes de coopération bilatérale et d'œuvrer au renforcement du partenariat économique dans les secteurs traditionnels, tout en ouvrant de nouvelles perspectives, à l’image des énergies renouvelables. Lamamra et son homologue allemande ont également évoqué les questions d'actualité aux niveaux régional et international, convenant d'intensifier le dialogue politique à tous les niveaux et de renforcer les échanges et visites dans le but d'accroître la convergence des positions de principe adoptées par les deux pays. Les chefs diplomatiques des deux pays ont également convenu de profiter des prochaines échéances bilatérales et multilatérales afin de maintenir la concertation et la coordination sur toutes les questions d'intérêt commun.