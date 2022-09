Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, aujourd'hui à Alger, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, dans le cadre de la poursuite de la coordination des efforts avec les autorités algériennes qui parachèvent les préparatifs du Sommet arabe, prévu à Alger les 1 et 2 novembre prochain, indique un communiqué du ministère."Le ministre Lamamra a présidé, en présence des délégations des deux parties, une séance de travail consacrée à l'examen et à la présentation de tous les volets organisationnels et des mesures prises par les autorités algériennes pour accueillir les délégations arabes dans les meilleures conditions", a précisé la même source.Le chef de la diplomatie algérienne "a salué le soutien et l'accompagnement assurés par le Secrétariat de la Ligue arabe à l'Algérie tout au long des préparatifs du 31e Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet", a ajouté le communiqué du ministère.De son côté, l'ambassadeur Hossam Zaki a exprimé "les remerciements du Secrétariat de la Ligue arabe à toutes les institutions de l'Etat algérien pour les efforts consentis et les moyens et facilitations mis en place", saluant l'opérationnalité des structures devant abriter le Sommet.Le SG adjoint de la Ligue arabe a mis en exergue "l'intérêt des autorités algériennes aux moindres détails ayant trait à l'organisation et à la logistique pour assurer le succès de cette importante échéance", se félicitant de l'initiative de l'Algérie pour faire du 31e Sommet un sommet "zéro papier", une première dans l'histoire des réuni