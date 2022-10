Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu, aujourd'hui à Alger, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères norvégien, Erling Rimestad, qui effectue une visite de travail, indique un communiqué du ministère."A cette occasion, les deux parties se sont réjouies de l’état des relations bilatérales entre l’Algérie et la Norvège et des perspectives prometteuses de leur consolidation et de leur diversification notamment dans les domaines de l’énergie, de l’enseignement supérieur, du transport et des travaux publics", précise le communiqué."Elles se sont également félicitées de la grande convergence des positions des deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun", poursuit la même source.A cet égard, Rimestad "a tenu à féliciter l’Algérie pour l’initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour l’unification des rangs palestiniens, sanctionnée par la signature de la Déclaration d’Alger pour la réconciliation et l’unité inter-palestiniennes, qui constitue une étape importante dans la voie de la résolution de la question palestinienne et l’instauration d’une paix durable au Moyen-Orient", selon le communiqué."Cette audience est intervenue dans le prolongement de la séance de travail élargie co-présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani et le secrétaire d’Etat norvégien, au cours de laquelle les différentes sphères du partenariat algéro-norvégien ont été passées en revue", note le communiqué.