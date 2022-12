L'Algérie a participé, hier, à la 8e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée.

Ce regroupement régional d'importance géopolitique et stratégique se déroule dans un contexte de crise internationale des plus sensibles.

Les enjeux énergétiques sont parmi les thèmes qui seront abordés lors de cette 8e édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée.

Les travaux qui se déroulent à Rome en Italie vont permettre à l'Algérie de faire passer son approche dont le multilatéralisme sera le maître-mot dans sa démarche diplomatique, y compris dans le cadre du dialogue en Méditerranée.

Dans ce sens, la diplomatie algérienne va peser de son poids pour rapprocher les vues entre les pays des deux rives de la Méditerranée sur le plan économique, stratégique et surtout sur la question sensible à savoir la question migratoire.

Il faut savoir que le Forum est un espace qui a été «Lancé depuis 2015 par le gouvernement italien en partenariat avec l'Institut italien d'études politiques internationales (Ispi), ce Forum réunit annuellement des responsables de haut rang, dont notamment des chefs d'État, des ministres et des représentants d'organisations régionales et d'institutions de recherche et de réflexion provenant des deux rives de la Méditerranée dans le but de promouvoir le dialogue et la coopération face aux multiples défis qui agitent l'espace euro-méditerranéen».

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté algérienne à l'étranger a expliqué que «la session de cette année qui intervient sur fond de tensions et crises croissantes à l'échelle mondiale sera marquée par des débats autour de problématiques de portée globale, telles que l'avenir du multilatéralisme et de l'ordre mondial, les crises alimentaire et énergétique, ainsi que des questions concernant le développement durable et la protection de l'environnement», affirme-t-on.

Le multilatéralisme est l'un des éléments cruciaux que l'Algérie va défendre comme un choix géostratégique au niveau de ce Forum regroupant les pays des deux rives de la Méditerranée. C'est pourquoi cette 8e

édition du Forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée sera une opportunité pour la diplomatie algérienne de renégocier sa position régionale sur fond des mutations et des évolutions qui impactent les relations internationales et les exigences qu'impose le nouvel ordre mondial qui s'esquisse actuellement sur fond de la guerre qui se déroule en Ukraine.

À ce propos, l'Algérie va «mettre à profit sa participation pour faire valoir les contributions de l'Algérie pour la promotion de la paix et de la prospérité dans la région, ainsi que sa vision par rapport aux développements enregistrés récemment sur la scène internationale et ses recommandations pour construire un monde meilleur», atteste le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a fait allusion à la nouvelle démarche diplomatique qui caractérise les relations algéro-italiennes en indiquant dans ce sens que «la 8e édition du Forum Rome-MED intervient dans un contexte très favorable pour les relations algéro-italiennes marquées cette année par une dynamique exceptionnelle à la faveur de la visite d'État effectuée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune en Italie en mai dernier, de la tenue de la 4e session du Sommet intergouvernemental conjoint en juillet, et tout récemment la rencontre entre le président de la République et la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à Sharm El Sheikh, en Égypte», précise-t-on.