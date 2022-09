Réunis vendredi à New York sous la présidence de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, ce groupe a pris connaissance du mode opératoire proposé par l'Algérie pour extirper cette région de l'insécurité et de la pauvreté. Lamamra a informé ses invités des efforts consentis par l'Algérie pour rétablir la paix et la stabilité et encourager le développement dans cet espace qui représente son voisinage direct. Les initiatives lancées par l'Algérie en vue de renforcer la coopération régionale et activer les mécanismes opérationnels entre les Etats de la région ont également été au menu des discussions entre Lamamra et les membres du Groupe. Puissance régionale incontournable, de l'avis même des puissants de ce monde, l'Algérie joue un rôle axial dans l'espace sahélo-sahélien. Pour ce faire elle agit avec son héritage d'une diplomatie de dialogue, affirmant de plus en plus ses choix propres. Ces choix tiennent principalement à une coopérations bilatérale, une diplomatie économique et l'organisation d'une réponse régionale concertée, avec les acteurs locaux, à l'instabilité. Les membres de ce Groupe, créé en collaboration entre l'ONU, l'Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), ont été installés officiellement le 22 septembre. Son mandat consiste à mener une évaluation indépendante et à formuler des recommandations concrètes pour relever les défis auxquels font face les Etats de la région sahélo-saharienne et mobiliser les ressources nécessaires pour leur assurer une réponse durable. Présidé par l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, le Groupe est composé de Donald Kaberuka, ancien ministre des Finances du Rwanda et ancien président de la Banque africaine de développement (BAD), de l'ambassadrice Leïla Zerrougui, ancienne représentante du secrétaire général de l'ONU et cheffe de la Mission onusienne pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monsco), de Sohoyata Maïga, avocate et ancienne présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et de Mohamed Ibn Chambas, ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Au chapitre des rencontres bilatérales, Ramtane Lamamra a été reçu par le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'échange et de la coordination permanente entre le président. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue bissau-guinéen, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), après la visite qu'il a effectuée fin août dernier en Algérie. Lamamra a également tenu une série de rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues de pays européens et africains. Avec son homologue belge, Hadja Lahbib, les deux parties ont abordé plusieurs sujets liés au partenariat bilatéral et les tensions marquant la scène internationale, outre les derniers développements dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Ména). Lamamra a également reçu le ministre d'État britannique, Lord Tariq Mahmood Ahmed. Plus tôt dans la journée du vendredi, Lamamra avait été reçu par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour prendre part au sommet arabe d'Alger, en tant qu'invité d'honneur en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine (UA).

Saluée Pour son rôle dans la conduite des médiations

L'Algérie triomphe à New York

Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Csaba Korosi a salué, hier, à New York, le «rôle éminent» de l'Algérie dans la diffusion de la paix dans son voisinage régional et sur la scène internationale en général, mettant en exergue son «parcours exceptionnel» dans la conduite des médiations pour le règlement des conflits internationaux. M. Korosi s'exprimait lors d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, lors duquel il a salué le «rôle éminent de l'Algérie dans la diffusion de la paix et de la stabilité dans son voisinage régional et sur la scène internationale en général». M. Korosi qui a dit son admiration pour «le parcours riche et exceptionnel de la diplomatie algérienne dans la conduite des médiations pour le règlement des conflits», a formulé le souhait de voir l'Algérie apporter «sa sage contribution dans le traitement des défis qu'imposent les tensions croissantes sur la scène internationale».Le président de l'AG de l'ONU a salué également «le soutien et la contribution de l'Algérie en faveur du succès de sa présidence» de cet organe onusien. Pour sa part, M. Lamamra a félicité Csaba Korosi pour son élection à la présidence de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, lui exprimant «le soutien et l'aspiration de l'Algérie à travailler en étroite collaboration» sous sa direction pour réaliser les priorités de cette session dans les domaines de la paix et de sécurité, du développement durable et des droits de l'homme.