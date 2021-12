Tout excès nuit. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a mis en garde contre la prolifération des flux financiers et des armes en Afrique. Prenant part, par visioconférence, à la session ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, consacrée à «l'interaction entre paix, sécurité et développement», le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que les flux d'armes et de fonds illégaux contribuent à l'état d'instabilité sur le continent africain.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué, dans un communiqué, que cette réunion s'est tenue sous la présidence de Demeke Mekonnen, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères

d'Éthiopie.

La même source ajoute que la réunion a vu la participation d'un certain nombre de minis-tres des Affaires étrangères des 15 états membres du Conseil, ainsi que des représentants d'autres pays africains, de la Commission de l'Union africaine et des Nations unies. Dans son intervention, Ramtane Lamamra a souligné, d'une part, les défis posés par les flux financiers illicites en provenance d'Afrique, et, d'autre part, les flux illicites d'armes vers l'Afrique. «Bien qu'ils soient de nature différente, les deux flux menacent la stabilité de l'Afrique» a noté Ramtane Lamamra.

Certes, le nombre de guerres civiles en Afrique a diminué depuis les années 90, entraînant un recul de la demande d'armes. Néanmoins, les armes introduites illégalement pendant ces années-là, n'ont pas disparu et sont toujours recyclées dans l'ensemble de la région.

Les armes, datant de conflits anciens, intéressent surtout les groupes désireux de fomenter une révolution et les criminels en tout genre. Tandis que les flux financiers illicites - échanges transfrontaliers de valeur, monétaire ou autre, qui est illégalement perçue, transférée ou employée - coûtent aux pays africains des milliards de dollars par an, bien plus que l'aide publique au développement que le continent reçoit chaque année. Pour faire face, le chef de la diplomatie algérienne a préconisé un «traitement par une approche globale». Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères a relevé que « le développement durable en Afrique est étroitement lié à la disponibilité d'un environnement de paix et de sécurité». Ce qui appelle à un processus continu d'adaptation des méthodes de travail afin de s'attaquer aux causes profondes qui conduisent à l'émergence des conflits, en adoptant une approche intégrée, globale et multidimensionnelle, souligne le communiqué du ministère.

À cet égard, Ramtane Lamamra a plaidé pour «le principe des solutions africaines aux problèmes africains comme un objectif stratégique qui renforcerait la capacité de l'Afrique à faire progresser sa capacité collective d'autosuffisance». Cette approche devrait, selon le chef de la diplomatie algérienne, permettre l'établissement de partenariats équilibrés et responsables entre pays africains. Condition sine qua non de garantir, d'une part, le développement durable en Afrique, et, d'autre part, de mettre fin à la marginalisation du continent dans tous les domaines.