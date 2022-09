C'est un Ramtane Lamamra offensif qui s'est présenté, hier, devant l'Assemblée générale des Nations unies. «Le règlement de la question palestinienne reste la clé principale pour rétablir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient», a affirmé le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger dans son discours prononcé devant l'Assemblée générale des Nations unies. «Je réaffirme que la résolution de la question palestinienne demeure la clé de voûte pour le rétablissement de la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient, en consacrant le droit du peuple palestinien frère à établir son État indépendant dans le cadre des frontières du 4 juin 1967, avec El-Qods comme capitale, ainsi que la fin de l'occupation de toutes les terres arabes, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies et à l'Initiative arabe de paix», a lancé Ramtane Lamamra. À cet égard, le chef de la diplomatie a réitéré le soutien de l'Algérie à la demande introduite par l'État de Palestine pour devenir membre à part entière de l'ONU. «Nous attendons avec impatience qu'il devienne le 194e État membre», a-t-il, notamment relevé, soulignant également la nécessité de mettre fin à l'occupation du Golan syrien conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies et à l'Initiative de paix arabe. Dans son intervention, Ramtane Lamara a relevé que l'Algérie, qui s'apprête à accueillir le Sommet arabe les 1er et 2 novembre prochain, «aspire à faire de cet événement une étape déterminante dans l'action arabe commune, afin d'assurer une contribution effective du Monde arabe à relever les défis actuels sur les scènes régionale et internationale». D'autant, note-t-il, que l'Algérie poursuit ses efforts «visant à renforcer l'unité nationale entre les frères palestiniens». Avec la même détermination, Ramtane Lamamra a réitéré le soutien de l'Algérie au droit du peuple du Sahara occidental et a appelé à mettre fin à l'occupation de ses terres ainsi qu'à l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. «L'Algérie réaffirme, une fois de plus, son soutien au peuple frère du Sahara occidental de mettre fin à l'occupation de ses terres et d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et à l'indépendance», a-t-il tranché. Ramtane Lamamra a souligné la nécessité de doubler les efforts onusiens à travers l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental afin de «permettre aux deux parties au conflit», les deux États membres de l'Union Africaine, le Maroc et la République sahraouie, à «reprendre le processus des négociations directes en vue de parvenir à une solution politique acceptable aux deux parties dans le cadre de la légalité internationale». Abordant la crise libyenne, Ramtane Lamamra a soutenu que son règlement passe inévitablement par «la fin des ingérences étrangères», avant d'appeler «les parties libyennes à organiser des élections qui répondent aux aspirations du peuple libyen». «Une fois de plus il est inévitable de s'attaquer en priorité au coeur de la crise en mettant fin à l'ingérence étrangère sous ses diverses formes dans les affaires de ce pays frère et en accompagnant les parties libyennes vers la formulation du consensus nécessaire pour avancer vers la réalisation des objectifs de la réconciliation nationale et l'organisation d'élections libres et régulières, qui répondent aux aspirations du peuple libyen à construire un État démocratique et moderne», a-t-il soutenu.