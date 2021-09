À quoi juger du succès ou de l'échec d'une visite officielle d'un haut responsable d'État à l'étranger? À l'accueil des foules, bien sûr. À la longueur du séjour, certainement. Aux contrats signés, sans nul doute. Aux grandes idées lancées, bien évidemment. Les différentes rencontres du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger ne laissent plus de place au doute: la paix et la coopération sont au coeur de l'Algérie. Des rencontres à caractère diplomatique. Lors de sa rencontre, en marge des travaux du segment de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui ont pris fin lundi à New York, avec le ministre d'Etat émirati, Khalifa Shaheen Almarar, le chef de la diplomatie algérienne a saisi cette opportunité pour réaffirmer la ferme volonté de l'Algérie «de renforcer le partenariat entre les deux pays et l'activation des mécanismes de coopération bilatérale», précise un communiqué du ministère. Les deux parties ont également abordé, à l'occasion, «les principales questions à l'ordre du jour des travaux de la session, en particulier celles relatives à la situation dans la région arabe et les voies et moyens de renforcer l'action arabe commune». Avec son homologue du Lesotho, Matsepo Molise-Ramakoae, le chef de la diplomatie a évoqué, outre les relations bilatérales, les principaux défis qui se posent devant les Nations unies et l'Union africaine (UA), tout en relevant la concordance des positions «des deux pays, qui oeuvrent à la promotion des principes de la légalité internationale et à soutenir les causes justes, a été mise en avant». Une convergence réaffirmée par la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohammed, avec laquelle les discussions ont porté sur la coopération entre l'Algérie et l'ONU pour promouvoir les efforts visant la concrétisation des Objectifs de développement durable et la réalisation de la stabilité et de la sécurité en Afrique, notamment dans la région sahélo-saharienne. Dans ce registre, les derniers développements de la question sahraouie ont été au centre de l'entretien accordé par Ramtane Lamamra à son homologue sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek. «Nous avons abordé les efforts consentis pour la reprise des négociations directes entre les deux parties au conflit afin de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance», a tweeté le chef de la diplomatie algérienne, qui a, auparavant, réaffirmé le soutien de l'Algérie au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, tout en renouvelant son appel à l'ONU d'«assumer ses responsabilités juridiques envers le peuple sahraoui et à garantir ses droits inaliénables». Dans son allocution à l'occasion de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie algérienne a sommé l'occupant marocain à revenir à la légalité internationale et à assumer « ses obligations internationales, en particulier celles découlant du Plan de règlement élaboré par l'Organisation des Nationsu unies en partenariat avec l'Organisation de l'unité africaine de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale».