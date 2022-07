Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, est arrivé, dimanche, à Damas (Syrie) dans le cadre d'une visite de travail de deux jours, en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère. "En sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, est arrivé dimanche à Damas (Syrie), dans le cadre d'une visite de travail de deux jours. M.Lamamra a été accueilli à l'aéroport international de Damas par son homologue syrien, M.Faiçal Al-Meqdad", précise le communiqué. La visite de M.Lamamra à Damas "intervient suite à la récente visite du ministre syrien des Affaires étrangères en Algérie pour participer aux festivités célébrant le soixantième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, au cours desquelles il a été reçu par le Président Tebboune. Le ministre syrien s'était également entretenu avec M.Ramtane Lamamra lors d'une séance de travail", précise le communiqué. Selon la même source, M.Lamamra sera reçu "par les hautes autorités syriennes et aura des discussions avec son homologue, M.Faiçal Al-Meqdad".