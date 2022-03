«Bienvenue à mon cher et vieil ami, Ramtane Lamamra.» C'est en ces termes que l'ambassade de Chine en Algérie a annoncé, dans un post sur sa page officielle Twitter, l'accueil chaleureux de son pays au ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Sur invitation de Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, le chef de la diplomatie algérienne a entamé, hier, une visite de trois jours dans l'Empire du Milieu. «à l'invitation du conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, le ministre tanzanien des Affaires étrangères Liberata Mulamula et le ministre zambien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Stanley Kakubo, effectueront une visite en Chine du 18 au 21 mars», selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. Cette visite offrira une nouvelle opportunité aux deux pays de renforcer leur relation de partenariat stratégique global. Avant de s'envoler pour Pékin, Ramtane Lamamra a reçu, jeudi, Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères du Burundi.