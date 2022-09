Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger, Ramtane Lamamra, a présidé, aujourd’hui, à Bamako, une réunion du groupe de la médiation internationale sur le Mali, consacrée à l’évaluation du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, indique un communiqué du ministère. « Dans ce cadre, et à la lumière des conclusions de la 6ème session de haut niveau du CSA (Comité de suivi de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger), tenue la veille, la réunion de la médiation internationale a donné lieu à un échange franc et transparent sur les progrès enregistrés et les défis qui restent à relever par les parties maliennes pour parachever la réalisation des objectifs de l’Accord durant la phase de transition en cours », souligne le communiqué. « Tout en réaffirmant leur soutien continu aux parties maliennes sur la voie de la paix et de la réconciliation, les participants se sont félicités de la nouvelle dynamique imprimée au processus de mise en œuvre de l’Accord à la faveur de la reprise des activités du CSA », selon la même source. « Ils (les participants) n’ont pas manqué de saluer le rôle clé de l’Algérie en sa double qualité de chef de file de la médiation internationale et de président du Comité de Suivi, ainsi qu’en tant que pays voisin dont l’engagement ferme à mener le processus de paix et de réconciliation à bon port et la solidarité agissante envers le Mali en tout temps demeurent des constances », poursuit le communiqué. De plus, « la réunion a mis en exergue la nécessité pour la communauté internationale d’accroître son engagement et son soutien multiforme au processus de paix et de réconciliation dans la perspective de conforter le succès de la transition et faciliter le retour à l’ordre constitutionnel et, de surcroît, promouvoir une paix durable au Mali ». Des mesures concrètes ont été convenues à l’occasion de cette réunion dans l’objectif de permettre à la médiation internationale d’intensifier son rôle d’initiative, d’accompagnement et de suivi de la mise en œuvre de l’accord notamment durant les étapes décisives prévues prochainement, indique le texte. Enfin, « la médiation s’est félicitée des résultats de la 6ème session de haut niveau du CSA, en particulier les rencontres formelles et informelles prévues dans les prochaines semaines et qui ont pour objectif principal de promouvoir les conditions propices pour une relance effective, dynamique et consensuelle de la mise en œuvre de l’Accord », conclut le communiqué.