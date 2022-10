La ville d'Akbou s'anime au fil des meetings. 10 jours après le début de la campagne électorale portant sur le scrutin partiel du 15 du mois en cours, la bataille est rude entre les concurrents et les boycotteurs. Elle se livre sur plusieurs fronts. D'abord entre les participants qui chacun tente de séduire un électorat, qui prend de plus en plus conscience de l'importance de cet événement. La présence du public aux différentes sorties des candidats l'atteste et les débats sont de plus en plus chauds. En face, les opposants tentent d'imposer leurs idées en s'en prenant souvent, de manière insidieuse, aux propositions contenues dans les programmes des candidats en course. Le P/APC sortant, Mouloud Salhi, de la liste «Assirem Akbou», souligne: «Nous avons animé plus de 18 sorties de proximité qui se transforment en meetings dans les quartiers et les villages de la commune» précisant: «Il nous reste 12 jours et nos meetings sont, pour la plupart, suivis par un nombre appréciable de citoyens, malgré une campagne de boycott active». Pour l'intervenant, «les débats et les échanges sont nourris par les citoyens lors de nos rencontres». Abordant la composante de sa liste, il ajoutera: «Nous avons présenté une équipe expérimentée, composée de femmes et de jeunes instruits et engagés uniquement au service du développement de notre commune».

La liste drivée par Mouloud Salhi n'a pas seulement pour souci de séduire l'électorat d'Akbou mais également de défendre son bilan. Néanmoins, la liste Assirem d'Akbou fait face à une rude concurrence menée par les autres indépendants «Sawt Ahrar Soummam», celles du Front de Libération nationale (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND). Cette dernière prône la concertation dans la gestion des affaires de la commune. Ce faisant, le RND propose la création de conseil consultatifs dans les quartiers et les villages qui viendront en soutien aux élus de l'Assemblée. Pour ce parti, les problèmes doivent être soumis à l'Assemblée par les conseils consultatifs. Au FLN, le poids historique du parti et sa famille révolutionnaire pèseront lourd sur les voix qu'il glanera le 15 du mois en cours. Quant à la liste Sawt El Ahrar de la Soummam, drivée par le député indépendant Massinissa Ouari, elle fait de son mieux afin de s'imposer lors des sorties de proximité, en attendant un probable meeting du député, qui n'est pas encore confirmé.

Dans tous les cas de figure, 10 jours après son lancement, la campagne électorale portant sur le scrutin partiel s'anime et semble susciter de plus en plus d'intérêt chez les citoyens. Il est utile de rappeler que la commune d'Akbou fait partie des quatre communes de la wilaya de Béjaïa concernées par le scrutin partiel. Dans ces communes, aucune force politique n'avait réussi à confectionner une liste électorale lors du dernier vote local, comptabilisant un corps électoral établi à 46 779 électeurs. Il s'agit de M'cisna, Feraoun et Toudja.