«Le grand gagnant, c'est la fraternité!». Ce sont les premiers mots lancés par Mehdi, après la fin du match de quart de finale de la Coupe arabe de football FIFA, entre l'Algérie et le voisin marocain. Ce quinquagénaire qui a suivi la rencontre au café pour, dit-il, mieux ressentir l'ambiance de ce choc, s'est réjoui du fair-play qui a régné durant tout le match. «Que ce soit les joueurs sur le terrain ou les supporters dans les tribunes, ils ont tous été exemplaires», a-t-il souligné. Fouad est du même avis.

Il avoue qu'il craignait de voir des bagarres éclater sur le terrain ou dans les gradins.

«Dans ce type de match, il y a toujours des bastonnades qui gâchent le spectacle. Aujourd'hui (jour du match, ndlr), on a eu droit à des... accolades», soutient-il avec un large sourire. Il rappelle, notamment, les échanges

«conviviaux» entre le maestro Belaïli et les joueurs marocains. «Tous les contacts qu'il y a eu ne sont pas sortis du cadre sportif», poursuit-il avec beaucoup de fierté. Amar est footballeur amateur, il travaille également comme éducateur sportif. Pour lui, c'est un match d'anthologie que l'on doit montrer dans les écoles de football. «On a eu droit à du beau jeu, mais pas seulement. Il y a eu toutes les valeurs que doit véhiculer le football en général et le sport en particulier», met en avant celui qui promet de prendre un bon moment avec ses «poussins» pour décortiquer cet esprit sportif. «Pourtant, avant le match, rien ne prédisait que les choses allaient se dérouler dans d'aussi bonnes conditions», assure Lamine, fidèle supporter des Verts. Il fait savoir que depuis mercredi dernier, le Makhzen a tenté d'allumer encore plus le feu de la «fitna» entre les deux peuples. «Si chez nous, ce n'était qu'un match de football, de l'autre côté de la frontière Ouest, c'était une affaire d'État», a-t-il dit. «J'ai suivi les réseaux sociaux marocains et leurs médias.

Depuis une semaine, ils bombardent le peuple de fake news à coups de mouches électroniques pour faire monter la pression avant cette rencontre», a-t-il indiqué rappelant les vidéos des «faux supporters», qui insultent leurs homologues algériens. «Leur stratégie a encore échoué face à la relation fraternelle qui unit les deux peuples», a-t-il rétorqué. Soumia est du même avis. Pour elle, ce match est une nouvelle claque pour Mohammed VI et sa clique. «Elle vient de son propre peuple.

Il a montré qu'il refusait de tomber dans le sale jeu de M6 et ses alliés sionistes», se réjouit ce cadre d'une multinationale qui avoue avoir eu l'occasion de travailler avec des confrères marocains. «Ils sont devenus de bons amis.

À chaque crise, ils m'apportent leur soutien en m'assurant que le peuple marocain désapprouve l'hostilité de leur roi», révèle-t-elle non sans assurer qu'une image de ce match la marquera à vie. «Je retiens cette belle image d'une jolie Algérienne et une jolie Marocaine, assises côte à côte avec les drapeaux de leurs pays respectifs, qui chantent ensemble, à la gloire de la fraternité...», rapporte-t-elle avec beaucoup d'émotion. Une nouvelle preuve que les sales manigances du Makhzen n'arriveront jamais à séparer les deux peuples.

Ils l'ont prouvé sur le terrain et en dehors. Néanmoins, ces belles retrouvailles n'empêchent pas les Algériens de rappeler qu'ils resteront toujours fidèles à leurs principes. «Les joueurs de Bougherra l'ont rappelé à la fin du match, en sortant le drapeau palestinien», réplique Mourad, avec un clin d'oeil qui en dit long sur son message...