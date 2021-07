Enfin, la proclamation des résultats officiels du scrutin des législatives anticipées du 12 juin dernier, marqué par un taux d'abstention record de 23%, a été publiée ce jeudi au Journal officiel n° 51.

Des résultats par circonscription, il ressort que les partis vainqueurs des législatives (FLN, MSP, RND, le Front El Moustakbel et le Mouvement El Bina) n'ont pas dépassé un million de voix aux législatives. Les cinq partis, rassemblés, ont recueilli 955247 voix. Aucun parti en lice n'a franchi la barre de 300000 voix à l'issue du scrutin. Classé en première position avec 98 sièges, le FLN a obtenu 287828 suffrages exprimés. Il est talonné par le MSP, avec 208471 voix, le RND avec 198758 voix, le Front El Moustakbel (153 987 voix) et le Mouvement El Bina avec 106203 voix.

La présence féminine à l'APN s'est rétrécie comme une peau de chagrin: les femmes n'ont obtenu que 33 sièges alors que 146 femmes ont siégé à l' APN lors de la 8e législature. Par contre, les jeunes âgés de moins de 40 ans enregistrent une entrée en force à la nouvelle Assemblée. À titre de rappel, plus de 13000 jeunes étaient candidats à ces élections, sur les 10.468 candidats partisans et 12086 candidats indépendants. Cela d'une part; de l'autre, la Constitution amendée a fait augmenter du tiers le quota des jeunes universitaires, sur les listes électorales. Cette catégorie d'âge a obtenu 134 sièges, avec un taux de représentation à l'Assemblée, de 32,92%. Les hommes se sont taillé la part du lion. La composante écrasante de l' APN, soit 373 sur les 407 députés que compte cette Assemblée, sont des hommes, soit un taux de représentativité de 91,65%. 276 nouveaux députés jouissent d'un niveau universitaire, ce qui représente un taux de 61,81%.

Concernant les listes dites indépendantes qui sont créditées de 87 sièges, c'est la liste intitulée «El Iltizam» (Khenchela) qui arrive en tête sur le podium, avec 18661 voix, mais qui n'a gagné qu'un seul siège. Toutefois, la liste dite El Moustakila présentée dans la wilaya de Relizane, a réussi à obtenir quatre sièges avec seulement 5735 voix. Six listes indépendantes, dont la fameuse Nidaa El Watan ont eu trois sièges chacune. Le Front pour la justice et le développement, de Abdallah Djaballah, le parti El Fadjr El Djadid de Tahar Benbaïbèche, le Front de la Bonne Gouvernance, sont beaucoup mal lotis. Le parti El Adala n'a recueilli que 7667 voix. Ils n'ont obtenu que deux sièges chacun. Le Front de l' Algérie nouvelle, le parti El Karama, Jil Jadid, semblent être les perdants de ce scrutin. Ils n'ont obtenu qu'un seul siège chacun. Jil Jadid a recueilli en tout et pour tout 3576 voix. Les plus faibles taux de participation sont enregistrés à Béjaïa et Tizi Ouzou, respectivement 0,42 et 0,90%. Le taux le plus élevé de participation de l'ordre de plus de 75%, a été enregistré dans la nouvelle wilaya de Bordj Badji Mokhtar. Il est de 12,85% à Alger, 20,87% à Sétif, 19,71% à Constantine, 18,10% à Oran. Enfin, le nombre d'électeurs inscrits était de 24453992 tandis que le nombre de votants était de 5622401. Au total 1011749 bulletins nuls ont été recensés.