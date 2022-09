Karim est un entrepreneur d'origine algérienne, basé à Marseille. Il a réalisé entre 2014 et 2018 un panorama de la Tech africaine dans 25 pays sous la forme d'un livre, Startup Lions publié en 2018 et préfacé par Xavier Niel. C'est aussi le fondateur du sommet, Emerging Méditerranée. Une rencontre des startuppeurs des deux rives. Il a été choisi pour faire partie du voyage d'Emmanuel Macron en Algérie. Il revient sur ces trois jours historiques, nous parle d'avancées concrètes et des perspectives que va ouvrir cette visite d'État. Appréciez-plutôt...

L'Expression: Bonjour Samir, vous venez d'accompagner le président Macron lors de sa visite d'État en Algérie. Que représente pour vous ce voyage dans votre pays d'origine? Quelle est la chose qui vous a le plus marqué et que retenez-vous de ces trois jours en Algérie?

Samir Abdelkrim: Un voyage hautement symbolique, des sentiments de fierté et d'espoir car les deux présidents (Tebboune et Macron) ont souhaité, pour cette visite, mettre l'accent sur la jeunesse et le digital. Je pense que c'est vraiment cette dynamique, ses acteurs et surtout leurs solutions qu'il faut retenir. C'est ce qui est ressorti des interventions du ministre délégué à l'Economie de la connaissance et des Startup, Yacine El Mahdi Oualid. Mais aussi à travers des présentations de différentes structures comme par exemple l'incubateur A-Ventures ou Tech2Hub. On sent vraiment qu'une dynamique autour des start-up est en train de se mettre en place en Algérie. On voit une volonté chez le président Tebboune de développer ce type d'économie. Mais plus encore, ce qui m'a marqué lors des rencontres et des débats durant ces trois jours est la prise de conscience collective du poids et du rôle des femmes dans cet écosystème algérien dont plusieurs ont pris la parole devant le président de la République française, Emmanuel Macron: la vague entrepreneuriale et digitale qui s'élève en Algérie et dans la région, c'est en grande partie elles qui la portent. On sent une vague portée par les femmes. C'est en tout cas ma conviction profonde que j'ai pu confirmer durant ce beau voyage dans mon pays d'origine.

Les deux chefs d'État ont voulu faire de ce voyage celui du rapprochement à travers la jeunesse des deux pays. Vous êtes porteur de la double culture, algéro-française, mais aussi un grand défenseur de l'innovation africaine. Comment pensez-vous que les «passerelles» entre cette jeunesse puissent être construites?

Effectivement, plus que jamais, des passerelles peuvent être mises en place. Car, il y a beaucoup plus de points communs entre deux jeunesses méditerranéennes. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant: l'innovation, le digital et la technologie sont des catalyseurs, de véritables traits d'union qui permettent de donner corps à des projets et d'accélérer leur croissance. Cela comme on a pu le voir avec la Covid-19. Créer des passerelles entre les deux rives, c'est ce que nous tentons de faire depuis 5 ans déjà à travers notre action à StartupBrics, avec le sommet Emerging Valley. Il s'agit d'un rendez-vous annuel de la tech Afrique-Europe à Marseille. Nous essayons également de rapprocher les deux rives à travers nos programmes d'accompagnement et, en premier lieu, d'Emerging Mediterranean. Ce dernier se veut l'incarnation d'une Méditerranée positive, portée par une jeunesse entreprenante et porteuse de solutions qui, grâce au digital et à l'innovation technologique, génère un impact fort et durable sur sa communauté. Le voyage d'Etat du président Macron, auquel j'ai eu la chance de participer, entre dans cette optique. Cela renforce donc notre conviction de voir la jeunesse des deux pays créer, ensemble, un avenir plus serein à travers le digital et l'entrepreneuriat.

Justement, cela fait cinq ans que vous rapprochez les deux rives de la Méditerranée. Quelle est la place de l'Algérie dans cette dynamique?

L'Algérie s'illustre particulièrement au sein d'Emerging Mediterranean. Cette année, avec non pas un, mais deux lauréats algériens! La lauréate Entrepreneuriat féminin, Kheïra Benaïssa, est ainsi véritablement le visage du futur de l'Algérie! Sa startup Green Algeria produit ainsi du biogaz, à partir du recyclage de déchets organiques avec pour ambition de rendre le citoyen autonome en énergie. Notre second lauréat algérien est Nadir Kassoul. C'est le fondateur de l'application, Garini. Tous les deux veinderont à Marseille les 28 et 29 novembre pour le sommet Emerging Valley. L'occasion pour eux de présenter leur projet à des investisseurs, de networker avec les meilleures startup à impact Afrique-Europe et de découvrir l'écosystème tech marseillais! Pour compléter ce panorama et grâce au soutien de notre partenaire historique l'Agence française de développement et de son programme du Social & Inclusive Business Camp (Sibc), duquel nous sommes également partenaire, les lauréats bénéficient d'un accompagnement pédagogique de haut-niveau orienté vers le passage à l'échelle, et qui culmine par un Bootcamp à Marseille. Il s'agit d'exemples concrets qui montrent le dynamisme qui existe en Algérie dans le domaine de l'économie du savoir. Cela montre aussi les véritables passerelles que nous construisons depuis maintenant plus de 5 ans entre nos deux rives. Les fruits sont déjà récoltés puisque les deux lauréats du programme sont en train d'ouvrir une filiale rive nord, c'est-à-dire en France.

Vous avez participé à la rencontre entre Emmanuel Macron et les startuppeur algériens. Quel est le message que vous retenez, d'abord en tant que jeune, ensuite en tant qu'entrepreneur?

Le déplacement fut très dense et le contenu des plus riches, qui, nous l'espérons tous, portera ses fruits! Nous avons en premier lieu assisté à une très belle séquence de pitchs à l'Amirauté d'Alger. Un lieu emblématique qui devrait être reconfiguré par l'Institut français et Business France, pour accueillir un incubateur franco-algérien de startup tel qu'annoncé par le président Macron en conférence de presse, aux côtés de son homologue algérien, le président Tebboune. Un très beau programme en perspective, qui devrait de surcroît abriter une antenne de l'École 42 - vous avez ainsi pu remarquer la présence de Xavier Niel dans la délégation - mais également développer des synergies avec la multinationale marseillaise CMA CGM. L'ensemble constitue ainsi une structure originale, dont la verticale thématique sera celle des industries culturelles et créatives. On notera également la rencontre du président Emmanuel Macron avec l'écosystème algérien des startup lors d'un débat remarqué au Palais de la culture.

Des exemples?

Les «pépites» algériennes ayant pris la parole lors de ce panel sont nombreuses! On peut citer Shedio dans la réalité virtuelle, Mehan Houra dans la digitalisation des métiers artisanaux ou encore Yassir dans la mobilité, tous ont mis en avant le potentiel indéniable de la Tech algérienne. Cet échange présidentiel a aussi permis de mettre en avant le rôle crucial de la diaspora. Les panélistes ont ainsi cité notre programme comme une contribution concrète de la diaspora algérienne au développement partagé et un véritable accélérateur de projet!

D'un point de vue plus personnel, sur quoi a porté votre participation? Maintenant quelle est la prochaine étape?

L'ensemble des initiatives qui ont été évoquées présentent une synergie forte avec le programme Marseille en grand et les initiatives portées par la Ville de Marseille. Les collectivités du territoire Aix-Marseille soutiennent Emerging Valley depuis ses débuts, et nous nous inscrivons en totale adéquation avec cette dynamique, à laquelle nous serons heureux de pouvoir contribuer avec le sommet comme avec le programme Emerging Mediterranean. C'est d'ailleurs, un programme régional, dont l'Algérie est l'un des cinq piliers et qui a pour vocation de poursuivre et d'amplifier son impact dans le pays: nous serions ainsi ravis et honorés de pouvoir concrétiser la possibilité d'établir une édition de ce sommet à Alger en 2023! On travaille sur ça...