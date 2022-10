La situation météorologique marquant la plupart des régions nord du pays, caractérisée par des températures au-dessus des moyennes mensuelles saisonnières persistera jusqu'à lundi prochain, a fait savoir, jeudi à Alger, une responsable à l'Office national de météorologie (ONM)."Au moment où des températures normales sont enregistrées dans les régions sud, des températures élevées dépassant les moyennes mensuelles sont ressenties dans les régions nord, notamment dans les zones intérieures ouest et certaines régions côtières", a indiqué Mme Houaria Benrekta dans une déclaration, soulignant que "cette situation météorologique persistera jusqu'à lundi prochain".Des températures variant entre 33 et 35 degrés ont été enregistrées sur les régions côtières durant les quelques jours passés à ce jour, tandis que les mercuriales ont atteint 36 degrés dans les régions intérieures, à l'instar des wilayas de Aïn Defla, Relizane, Chlef et Mascara.Cette situation s'explique par "la concentration d'une pression atmosphérique sur le bassin méditerranéen qui s'étend de l'ouest algérien au nord de l'Allemagne, induite par une masse d'air chaud concentrée actuellement dans notre région", a-t-elle précisé.Faisant observer que cette vague de chaleur allait persister jusqu'à lundi prochain en raison de l'absence de perturbation atmosphérique ou de vent froid, elle a annoncé une légère baisse de 3 ou 4 degrés avec la persistance d'une hausse relative des températures.