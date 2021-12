Avec l'échec patent de la campagne de vaccination, la seule option qui reste aux pouvoirs publics face à la pandémie de la Covid-19 est de renouveler le plan blanc. Des structures sanitaires entièrement dédiées aux malades seront ouvertes dans les wilayas les plus touchées par la contamination. Les spécialistes s'attendent à un afflux aussi important, si ce n'est plus que lors de la troisième vague qui aura été traumatisante pour des centaines de milliers de citoyens. Il n'est pas besoin d'être un épidémiologiste pour imaginer ce qu'il adviendra dans les toutes prochaines semaines. Tous les indices corroborent la thèse d'une déferlante virale. Aucun pays n'y a échappé. Le nombre de contaminations quotidiennes avoisine les 100 000 en Europe. L'Algérie ne dispose, objectivement, d'aucune parade contre la prochaine vague épidémique qui s'annonce terrible. Même la Chine qui pratique la politique de zéro contamination est confrontée ces derniers jours à une résurgence inquiétante des contaminations. Les gestes barrières, les protocoles sanitaires stricts et la vaccination n'ont pas arrêté le virus. Cela est un fait indéniable. Mais dans le même temps, tous les spécialistes occidentaux s'accordent à souligner que leur 5e vague et bientôt la 6e qui portera la couleur du variant Omicron font beaucoup moins de victimes. Avec des taux de vaccination appréciables, les cas graves sont beaucoup moins importants. Malgré cela, les gouvernements prennent des mesures de restriction, dont le but, justement, est de réduire au maximum la mortalité. L'obligation du pass vaccinal, doublé de protocole sanitaire drastique poursuivent l'objectif d'éviter, non pas des scènes dramatiques comme ces pays ont vécues, mais tout simplement pour sauver tout individu susceptible de faire une forme grave de la Covid-19 malgré la vaccination. En d'autres termes, les Etats tentent de protéger tout le monde et tendre ver le zéro décès.

L'Algérie est-elle dans une posture à même de lui garantir un niveau de mortalité bas? Difficile de répondre à cette question. Avec un taux de vaccination aussi faible, ne dépassant pas les 25% de la population-cible, c'est-à-dire 18 ans et plus et présentement confrontée au variant Delta, la logique voudra que la 4e vague risque d'être, au moins, aussi terrible que la précédente. C'est un fait établi. Et les confinements partiels n'y pourront pas grand chose, puisque la population non vaccinée est largement majoritaire. Disons-le franchement, la diponibilité de l'oxygène médical ne sera pas d'un grand secours pour beaucoup de malades. La quatrième vague risque d'être terrible et le ministère de la Santé a tout à fait raison de se préparer.

Cela dit, il faut bien se rendre à l'évidence que le pays n'est pas à l'abri d'une «invasion» du variant Omicron, infiniment plus contagieux. Il a frappé partout, il n'y a pas de raison qu'il contourne l'Algérie. Même si les spécialistes estiment que ce variant est moins dangereux, il reste que la loi du nombre fera certainement son effet dans nos structures sanitaires.