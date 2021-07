Faible est le taux de vaccination opérée dans la wilaya d'Oran. Depuis son lancement, le mois de février dernier, le nombre de personnes vaccinées n'a pas franchi le seuil des 3% par rapport à la population de la wilaya, et ce à la fin du mois de juin. C'est ce que l'on peut relever du bilan de la direction locale de la santé et de la population, qui fait état de «35345 personnes ont été vaccinées sur plus de 1180000 personnes ciblées, sachant que la population globale de la wilaya est égale à 2188400 habitants». Pourtant, le vaccin ne manque pas. La même source indique que «la wilaya d'Oran, depuis le début de la campagne de vaccination, a été approvisionnée à raison de 46333 doses de vaccin, soit 3975 doses du vaccin russe Spoutnik, 1860 doses du vaccin chinois Sinopharm, 21550 doses du vaccin anglais Astra Zeneca et,enfin, 18948 doses du vaccin chinois Sinovac». Pour ce faire, l'on a jugé utile de mobiliser pas moins de 50 centres de vaccination au niveau des polycliniques et centres hospitaliers, en plus de la vaste campagne de vaccination sans rendez-vous sur laquelle l'on a tant misé. Celle-ci a été lancée au niveau du chapiteau de Tahtaha à M'dina Djedida. Au final, elle a drainé pas plus de 1863 personnes. Un grand chapiteau a, même, été installé au début du mois de juin à la célèbre place Tahtaha à M'dina Djedida, pour faire bénéficier un maximum de personnes, notamment celles qui ne sont inscrites ni sur la plateforme numérique, ni sur les registres des polycliniques. Les structures dédiées à la vaccination, sont déjà fonctionnelles. Il s'agit essentiellement des polycliniques et des salles de soins. La direction de la santé d'Oran a fait état de «l'externalisation» de la vaccination en l'opérant, outre les structures hospitalières, dans les points de vaccination implantés un peu partout dans la ville, en particulier dans les quartiers populaires. En agissant de telle sorte, les se-rvices locaux en charge de la santé misent sur une meilleure sensibilisation et prise de conscience du plus grand nombre, en invitant les plus réticents à bénéficier du vaccin. «L'objectif est d'atteindre entre 60 et 70% de personnes vaccinées dans la wilaya afin qu'on puisse atteindre l'immunité collective», mise t-on, soulignant que «la vaccination est d'autant plus bénéfique qu'elle vise la protection collective des populations».