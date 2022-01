«J'appelle tout le monde à s'engager dans le processus de vaccination contre l'épidémie, car c'est la seule issue.» C'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a, de nouveau, lancé cet appel aux citoyens,assurant la détermination de l' État à réunir tous les moyens pour venir a bout de la pandémie. . Le chef de l'Etat qui s'exprimait lors de la supervision de la clôture des travaux du Séminaire national sur la modernisation du système de santé, n'a pas manqué de faire part de son estime et de sa gratitude aux personnels du secteur de la santé pour leurs efforts constants, avant de s'incliner à la mémoire des victimes de l'épidémie.

L'appel lancé par le chef de l'Etat vient s'ajouter aux multiples alertes données par le gouvernement, le ministre de la Santé et les spécialistes. Tous ne cessent d'appeler à une vaccination massive afin d'éviter au pays une situation chaotique dans les prochaines semaines. Car, il ne faut pas se cacher la face. Si la situation épidémiologique en Algérie n'est pas alarmante aujourd'hui, elle risque très vite de l'être. La progression de la pandémie de Covid-19, avec plus de 400 nouveaux cas officiellement recensés en moyenne par jour, et la propagation du nouveau variant Omicron, sont des signaux qui ne trompent pas. Le professeur Kamel Djenouhat, chef de service immunologie à l'hôpital de Rouïba, l'a d'ailleurs affirmé en déclarant que «la courbe des contaminations est ascendante. Malheureusement, l'Omicron est arrivé avec le Delta. Nous nous attendions à vivre une cinquième vague avec l'Omicron après le départ du Delta, mais là il y a un cumul. Ce sera les deux vagues en même temps. Le mois de janvier sera parmi les plus durs depuis le début de la pandémie en Algérie». Ce danger sanitaire pointe du nez alors que le taux de vaccination dans le pays est dérisoire. Il est d'un peu plus de 12% de la population totale et de 28% de la population ciblée (personnes âgées de plus de 18 ans), bien loin des 70% de vaccinés qui permettraient d'assurer une immunité collective. La situation est donc très loin d'être maîtrisable, surtout avec l'apparition d'une cinquantaine de cas du variant Omicron dont la propagation est foudroyante. En fait, l'heure est même grave si l'on précise que dans certaines régions du monde, le «deltacron», un variant combinant Delta et Omicron, a été découvert.

L'apparition de cette combinaison du pire en Algérie n'est donc pas à écarter. Il faut agir et «agir vite», comme l'a déclaré le professeur Riyad Mahyaoui, membre du Comité scientifique. Le spécialiste a, encore une fois, réitéré l'appel à la vaccination contre la Covid-19, seul moyen, selon lui, d'éviter un désastre sanitaire. «L'Omicron est en train de déferler dans les pays européens. C'est un véritable raz-de-marée avec 300 000 cas par jour» a mis en garde le professeur Mahyaoui. C'est dire que le système de santé algérien a beau être l'un des plus performants d'Afrique, il ne résistera pas face à la vague d'un deltacron. Les multiples campagnes de vaccination lancées n'ont pas eu les résultats souhaités ni même l'imposition du pass sanitaire qui pour l'heure n'est exigé que pour les voyages à l'étranger et dans certains lieux publics. Sa généralisation aux centres commerciaux vient d'être proposée par le professeur Réda Djidjik, chef du service immunologie au CHU de Beni Messous. Pour le spécialiste, une telle restriction pourrait bien inciter les citoyens d'une manière indirecte à aller se faire vacciner. Le but est bien entendu, d'éviter au système sanitaire l'effondrement, mais aussi à l'économie nationale, déjà très fragilisée par les deux années de fermeture imposée par la pandémie. Sans compter enfin, d'éviter aux familles algériennes de vivre le deuil.