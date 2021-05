Le ministère de l'éducation nationale a rendu publics, hier, le calendrier et l'emploi de temps des examens nationaux des trois paliers pour l'année scolaire 2020-2021. L'examen de le 5e année primaire est fixé au 2 juin, avec trois matières au programme. Il s'agit de l'arabe, maths et français.

Pour ce qui est des épreuves du BEM prévues le 15 juin prochain, les élèves passeront l'examen d'arabe de 8h30 à 10h30. Ils enchaîneront avec l'épreuve de physique de 11h00 jusqu'à 12h30.

Ils reprendront de 14h30 jusqu'à 15h30 les épreuves de la matière de l'éducation islamique et enfin de 16h00 jusqu'à 17h00 ils achèveront cette première journée avec l'épreuve d'éducation civile. Les élèves débuteront le deuxième jour avec les maths de 8h30 à 10h30, ils passeront par la suite l'épreuve de l'anglais de 11h30 jusqu'à 12h30, ils finiront ensuite par le dernier examen de la journée qui est l'histoire et géographie de 14h30 jusqu'à 16h00.

Quant au dernier jour d'examen du BEM, les élèves commenceront de 8h30 jusqu'à 10h30 avec le français. Ils passeront ensuite aux sciences humaines de 11h à 12h30 et finiront avec tamazight qui est le dernier examen du BEM prévu de 14h30 jusqu'à 16h00.

Pour les examens du baccalauréat, les bacheliers débuteront les épreuves le dimanche 20 juin et termineront le 24 juin. Les classes de philosophie feront exception. Elles achèveront les épreuves du bac un jour plus tôt, soit le 23 juin.