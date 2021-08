Les syndicats de l’éducation remportent leur première bataille de l’année. Ils ont fait céder la tutelle sur l’adoption du nouvel emploi du temps scolaire. En effet, le ministère de l’Education nationale a décidé de ne pas revenir aux séances d’une heure ainsi qu’aux cours le samedi. Il a été décidé, hier, de maintenir le plan scolaire adopté l’année dernière, c’est-à-dire des séances de 45 minutes avec un week-end, les vendredi et samedi. Il est toujours question de la double vacation (matinée et après-midi), sans alternance, en répartissant les élèves en groupes pour les classes dépassant 20 élèves. Une semaine de cinq jours avec un volume horaire de 10 heures pour chacun d’eux. Les horaires seront de 8h à 12h15 pour le premier et de 12h45 à 17h pour le second groupe. Les classes ne dépassant pas les 20 élèves ne seront pas soumises à la double vacation. Les écoliers auront cours chaque jour le matin de 8h à 10h45 et l’après-midi de 13h à14h30. Ils bénéficieront aussi d’un après-midi de repos, le mardi, cela afin d’assurer le même volume horaire pour tous. L’enseignement au rabais continue donc…