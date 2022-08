La Tunisie ne séduit plus les touristes algériens. À peine quelque 60.000 touristes algériens ont visité la Tunisie, depuis la réouverture des frontières terrestres algéro-tunisiennes, le 15 juillet dernier. C'est ce qu'a révélé le ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Moez Belahssine. Ce responsable se montre toutefois optimiste quant à une croissance du nombre des visiteurs algériens. Il table sur «un bond» au courant de ce mois d'aout, surtout que «bon nombre d'Algériens ont tendance à prendre leurs vacances en ce mois», prévoit-il.

La Tunisie ambitionne d'attirer plus d'un million de touristes algériens d'ici la fin de l'année, selon le ministre qui a rappelé qu'en 2019 et avant la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des frontières reliant les deux pays, près de trois millions d'Algériens ont rejoint la Tunisie alors qu'environ 1,5 million de Tunisiens ont visité l'Algérie, rappelle le ministre.

La baisse des flux de touristes algériens intervient au moment où notre voisin de l'Est fait tout pour attirer plus d'Algériens.

Les faveurs accordées à nos touristes par le gouvernement tunisien sont, en effet, envoûtantes et ‘'sur-mesure‘'! Nos compatriotes automobilistes ne sont pas soumis aux procédures de pose de sabots en cas d'infraction à la règle de stationnement, comme l'avait annoncé Taoufik Charfeddine, le ministre de l'Intérieur tunisien.

De plus, la Tunisie a dispensé nos touristes du test PCR au niveau des passages frontaliers. Les Algériens quittant le sol tunisien ne sont plus obligés de fournir un test anti-Covid, au moment de leur passage dans l'un des postes frontaliers. Un allégement très apprécié, car les tests coûtent cher, soit 200 DA tunisiens, l'équivalent de près de 15 000 DA algériens. C'est la présidence de la République tunisienne qui a annoncé, cette mesure, en soulignant qu'il s'agit d'une «décision qui traduit l'exceptionnel rapport entre la Tunisie et l'Algérie». En évoquant les relations algéro-tunisiennes et le tourisme, il y a lieu de noter que le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi effectue depuis hier une visite de travail de deux jours en Tunisie, à l'invitation de son homologue tunisien. Yacine Hamadi supervisera avec celui-ci les travaux de la 5e session de la Commission sectorielle mixte dans le domaine du tourisme, comme indiqué par un communiqué du ministère. Cette visite s'inscrit dans le cadre «des efforts de coopération continus entre les deux pays en matière de tourisme», précise la même source.

Au programme de cette rencontre figure «l'établissement des repères de la nouvelle vision des relations bilatérales, en concrétisation de la volonté commune de booster la coopération bilatérale à des horizons prometteurs, notamment dans le secteur du tourisme, en dressant un état des lieux des réalisations enregistrées depuis la tenue de la dernière session en Algérie».

La rencontre portera également sur «la présentation des visions, des idées et des initiatives visant à renforcer et à intensifier les mécanismes de coopération dans plusieurs domaines», a conclu le communiqué.