Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a réuni, mardi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, une rencontre historique qui intervient après un froid de plusieurs années. Des représentants de l'Autorité palestinienne et du Mouvement Hamas ont également assisté à cette rencontre. D'autre part, le président Tebboune et son homologue palestinien ont cosigné un document portant baptisation d'une rue à Ramallah du nom de l'Algérie.