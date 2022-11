Recevant en audience, hier, le général d'armée Jakob John Mkonda, commandant de la Force de défense du peuple tanzanien, qui effectue une visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire, le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP a évoqué la coopération militaire entre les deux pays. Une coopération, a-t-il souligné, basée sur l'effort des deux parties et le développement d'une coopération pérenne, fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts mutuels et le renforcement de la concertation entre les deux armées.

Le chef d'état-major de l'ANP soutient que «la coopération militaire bilatérale entre nos Forces armées est à la lumière de la volonté réelle qui nous anime», et d'ajouter «nous allons oeuvrer, ensemble, d'une manière pragmatique et concertée, pour asseoir et développer une coopération pérenne, fondée sur la confiance». Mettant l'accent sur l'entière disponibilité de l'Algérie à échanger l'expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le général d'armée a réaffirmé «l'entière disponibilité à travailler en concertation sur les questions sécuritaires et échanger les expertises dans le domaine de la lutte contre le terrorisme». Saïd Chanegriha a souligné que cette visite «constitue une opportunité que nous oeuvrerons à capitaliser pour concrétiser notre coopération à travers un large éventail de domaines de compréhension mutuelle et d'intérêt commun», assurant la volonté de l'ANP d'«unir nos efforts en vue d'atteindre une coopération à la hauteur des aspirations de nos deux peuples», et ce relève encore Saïd Chanegriha «dans l'intérêt de nos deux institutions militaires visant à faire avancer les initiatives de paix et de sécurité sur le continent africain». Pour sa part, le commandant de la Force de défense du peuple tanzanien, tout en exprimant ses vifs sentiments de joie d'être en Algérie, révèle que cette rencontre « lui a permis de discuter les différentes questions sécuritaires sur la scène internationale et continentale». L'hôte du ministère de la Défense nationale a également souligné la convergence des points de vue entre les deux parties, et à l'évidence ces rapports permettront l'accès à une coopération constructive et fructueuse à l'avenir pour les deux pays.