L'Expression: Parlez-nous un peu des raisons qui vous ont amené à vous présenter aux élections législatives du 12 juin

Hocine Zoulim: Personne n'ignore que pour pouvoir changer les lois, il faut être à l'Assemblée populaire nationale. C'est l'unique voie pour proposer également des lois et surtout contrôler et accompagner le travail de l'Exécutif. Etre présent à l'Assemblée populaire nationale, c'est aussi pouvoir transmettre les doléances des citoyens que l'on représente dans sa wilaya.

Vous vous présentez dans une situation un peu particulière.

Oui, en effet. Toutefois, laissez-moi vous dire que le Hirak a bien accompli sa tâche. Maintenant, il est temps d'intégrer les institutions afin de pouvoir effectuer les changements nécessaires de l'intérieur. L'Assemblée, comme je vous l'avais dit et, je tiens à le réaffirmer, reste l'unique voie pour provoquer le changement en légiférant sur de nouvelles lois et en contrôlant le travail de l'exécutif à tous les niveaux.



Et quels sont, selon vous, les problèmes dont souffrent les populations de la wilaya de Tizi Ouzou?

D'abord, comme à travers toute l'Algérie, les populations de notre wilaya souffrent de la bureaucratie. Un phénomène qui, en plus de provoquer des retards dans le développement, rend la vie difficile aux citoyens qui se retrouvent souvent à perdre du temps pour un simple document administratif. Je tiens aussi à noter que le phénomène de la bureaucratie est, en grande partie, derrière le manque de développement dans notre wilaya. Les opérateurs économiques trouvent beaucoup de mal pour lancer leurs projets à cause justement des entraves bureaucratiques. Parmi ces problèmes, on peut citer aussi, la faiblesse des prérogatives des élus locaux. Un sérieux problème de lois qu'il faut absolument changer.



Ne pensez-vous pas qu'individuellement, il devient difficile d'influer sur le cours des choses. Comment comptez-vous vous y prendre?

Il faut avant tout travailler pour constituer un groupe parlementaire. C'est la meilleure voie pour proposer et changer des lois. Il faut, à cet effet, justement refaire tout le cadre législatif régissant le Code des investissements. Il faut dire que nos lois sont plus dissuasives qu'incitatives pour les investisseurs à tire d'exemple.