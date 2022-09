Alors que sonne la reprise des cours pour quelque 11 millions d'élèves, tout est mis en oeuvre pour rendre le quotidien de ces écoliers moins «chargé». En effet, cette rentrée scolaire voit la dotation de nombreux établissements en tablettes numériques, dans le cadre du projet de numérisation de l'école algérienne visant la promotion de l'enseignement et la réduction du poids du cartable. Des opérations pilotes ont été à ce titre menées à travers de nombreuses wilayas du Centre du pays, en attendant que le processus touche le reste des établissements scolaires à l'échelle du territoire national.

Ainsi, à Blida, où, l'on a recensé 360.963 élèves dont 46.174 nouveaux inscrits, qui ont rejoint les bancs des classes, la directrice de l'éducation, Sadjia Ghachi, a déclaré: «Une dizaine d'établissements situés dans des zones reculées ont été équipés de tablettes numériques, dans l'attente de l'élargissement de l'opération à d'autres écoles». Plus à l'ouest, à Chlef, quelque 18 établissements éducatifs de la wilaya sont en passe d'adopter des équipements électroniques modernes en guise d'outils didactiques au service du programme scolaire. Cette démarche est saluée par de nombreux parents d'élèves qui ont estimé qu'elle est au diapason des développements technologiques et scientifiques, à l'échelle mondiale. À Djelfa, 312.558 élèves ont regagné leurs classes, hier. Cette wilaya voit l'équipement de 18 écoles primaires en tablettes électroniques, apprend-on auprès du directeur local de l'éducation, Nabil Achour. Ce dernier signale, par ailleurs, l'installation dans leurs postes, de 150 enseignants contractuels de langue anglaise, au niveau des écoles primaires, en application de la décision du président de la République portant introduction de l'enseignement de cette langue dans le cycle primaire. Dans la wilaya de Tipasa, où, près de 19.200 élèves ont rejoint leurs écoles, le coup d'envoi de la rentrée scolaire a été donné par le wali Aboubakr Seddik Boucetta qui a annoncé, à l'occasion, l'entrée en service de quatre nouveaux établissements, dont deux CEM et deux écoles primaires. À Tipasa, 109 enseignants sont recrutés pour l'enseignement de la langue. À cela s'ajoute l'affectation de 990 tablettes électroniques au profit de 11 écoles primaires, soit une moyenne de 90 tablettes pour chaque école. La rentrée scolaire à Médéa a été marquée par la dotation de 32 établissements du primaire en tablettes numériques, selon la direction de l'éducation de la wilaya, qui a signalé que cette rentrée concerne plus de 270.000 élèves, dont 87.000 ont bénéficié de la prime scolaire de solidarité. À cela s'ajoute la distribution en plus de 7.000 cartables.

À Aïn Defla, le directeur de l'éducation, Mourad Bouziane, fait part de la réception de cinq nouveaux établissements scolaires dans les trois cycles éducatifs. Selon le même responsable 270.220 élèves ont rejoint leurs classes, dont 26.395 nouveaux inscrits, alors que près de 73.000 élèves vont bénéficier de l'allocation scolaire de solidarité.

À Boumerdès, ils sont 276.578 élèves des trois cycles à rejoindre leurs classes, au niveau de 404 écoles primaires, 118 CEM et 54 lycées. Seize établissements du primaire ont été dotés de tablettes numériques, alors que 110 enseignants ont été recrutés pour l'enseignement de l'anglais au primaire. La wilaya a réceptionné 40.000 exemplaires de livres d'enseignement dans la langue de Shakespeare.

La wilaya de Tizi Ouzou voit quant à elle le renforcement du secteur éducatif par l'ouverture de cinq nouveaux établissements respectivement à Azazga, Mekla, Tizi Ouzou- pôle d'excellence- Azeffoun et Ouagenoun, outre la réouverture de l'école du village de Boumhala (Sidi Naâmane). Quelque 246.508 élèves ont rejoint leurs classes, alors que la wilaya a réceptionné un quota de 18.000 livres d'anglais.

À Béjaïa, les établissements du secteur ont accueilli 123.000 élèves. La wilaya a, aussi, réceptionné 46 nouvelles classes dans le cycle primaire, en plus de trois CEM et deux lycées. La rentrée scolaire à Bouira a, pour sa part, concerné pas moins de 215.000 élèves.