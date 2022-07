Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi dernier une réunion du gouvernement consacrée aux secteurs de l'entrepreneuriat, la microentreprise, les start-up, ainsi que l'agriculture et le développement rural, indiquent les services du Premier ministère.

Lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a eu, notamment, à examiner le domaine des start-up. Le ministre délégué chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up a, alors, présenté une communication sur l'organisation du salon Africa Disrupt», prévu à la fin de l'année 2022 et qui ambitionne d'être le plus grand événement technologique du continent. Cet événement rassemblera les plus grands acteurs de l'innovation et des nouvelles technologies, notamment de grandes entreprises technologiques, des start-up ainsi que des personnalités reconnues dans ce domaine.

Notons qu'en attendant la tenue de ce rendez-vous, les professionnels de la start-up prévoient des étapes intermédiaires qui ne manqueront pas de mettre en valeur le savoir-faire algérien en la matière. À ce titre l'on annonce la grande finale de la quatrième édition du programme «Algeria Start-up Challenge» ASC, prestigieux événement annuel dédié aux start-up et innovations et don le thème est: «La technologie pour le bien». L'évènement se déroulera ce 19 juillet, à Alger, à l'hôtel Sofitel, et verra la présence d'experts et acteurs de l'innovation et technologie en Algérie.

Organisé par le hub d'innovation Leancubator et placé sous le parrainage du ministère chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up et du ministère de l'Industrie, cet événement vient clore la 4ème édition du programme marqué par pas moins de neuf challenges open innovation, notamment le Foodtech Start-up Challenge et Fintech Start-up Challenge. Autant de programmes à la faveur desquels, des groupes industriels et entreprises ont mis les start-up au défi des problématiques d'actualités, notamment dans les smart cities, la gestion et valorisation des déchets, l'agriculture intelligente, les assurances et le paiement électronique et la gestion durable des risques.

Cette démarche a permis de créer des synergies et collaborations gagnantes, assure-t-on. Pour rappel, la 4ème édition a connu la participation de plus de 500 start-up et projets innovants développés à l'échelle du territoire national. Aussi, l'événement annoncé pour ce mercredi sera l'occasion de dévoiler les pépites de l'année et les start-up les plus prometteuses. Celles-ci viennent des quatre coins du pays et ont été accompagnées tout au long de la précédente édition. La cérémonie de clôture accueillira des panels qui seront animés par des sommités et personnalités de renom, notamment concernant la thématique «Innovation technologique et connectivité» et «Technologie au service du développement durable».