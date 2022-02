Insolite. Une « sorcière » arrêtée dans la wilaya de Chlef. Selon un communiqué, diffusé, ce dimanche, par la cellule de communication de la sûreté de wilaya « une sorcière bédouine a été arrêtée récemment à Aïn Ben Amrane ». La même source ajoute que son complice, un quadragénaire qui lui servait d’assistant, a également connu le même sort. Agée de 66 ans, cette « sorcière » a été prise en flagrant délit de pratiques de rituels magiques à l’intérieur d’une tente aménagée à proximité de l’agence des voyageurs de Aïn Ben Amrane. Selon la même source, les policiers ont retrouvé des potions, des produits chimiques et des herbes en la possession de ce charlatan et son complice. Faisant miroiter à ses « patients » qu’elle avait les pouvoirs de guérison et de médiumnité, cette « sorcière » vendait ses produits douteux comme étant des traitements et des élixirs, ayant la faculté de rompre les sortilèges. Interpellés, le charlatan et son assistant ont été conduits au commissariat avant d’être déférés par-devant le procureur de la République, près le tribunal de Boukadir, pour répondre de leurs actes. En Algérie, la pratique de la sorcellerie et du charlatanisme sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans.