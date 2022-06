Quelque trois cent vingt-quatre millions de dinars viennent d'être mobilisés par la société Sonelgaz dans l'objectif d'améliorer la qualité du service durant la période estivale qui vient d'être lancée. Une enveloppe destinée, explique la société dans son communiqué, à améliorer et à renforcer le réseau électrique de la wilaya. L'amélioration de la qualité et la continuité du service est plus que nécessaire pour répondre aux attentes de la clientèle en cette période de forte demande, ajoute le communiqué, qui précise que celle-ci est engendrée, notamment par l'utilisation accrue de la climatisation et l'éclairage public. Dans son document, la Sonelgaz explique les détails techniques relatifs aux opérations sur le terrain. De nombreuses opérations sont, en effet, inscrites dans le cadre du plan d'investissement pour l'été 2022, dont notamment 34 postes HTA/BT, la réalisation de 40 départs HTA, ainsi que l'augmentation de puissance de 24 postes HTA/BT, ainsi que la réhabilitation de 16 postes HTA/BT. Ainsi, afin d'assurer la réalisation de toutes ces opérations dans les délais, un montant estimé à 1185 millions de dinars a été mobilisé pour la réalisation d'un total de réseau de 230 kilomètres.

Par ailleurs, la Sonelgaz a fait savoir, dans son communiqué, que ces opérations s'inscrivent dans l'optique d'une continuité des efforts en matière de renforcement du réseau électrique de la wilaya de Tizi Ouzou. Des efforts qui rencontrent, hélas, des obstacles d'un genre inhabituel. Des oppositions de riverains entravent la réalisation des programmes d'investissements de la direction de distribution de Tizi Ouzou engendrant souvent l'annulation de plusieurs opérations destinées à renforcer et à améliorer la qualité et la continuité de service au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. En fait, la saison estivale est connue pour être une période de pic de consommation d'énergie pour maintes raisons. Marquée d'abord par de fréquentes périodes caniculaires, la période enregistre des pics de consommation dus à l'utilisation accrue du matériel de climatisation et de refroidissement. Les commerces aussi sont énergivores durant cette période où les produits destinés à la consommation sont hypersensibles à la chaleur. Ce qui engendre par conséquent une surconsommation d'énergie. Il est à noter que les services de la Sonelgaz multiplient, ces dernières années, les campagnes de sensibilisation pour rationaliser l'utilisation par les ménages.