La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa a mobilisé, dés le déclenchement des feux de forêt, tous les moyens humains et matériels afin de rétablir la situation des coupures d'électricité en toute célérité, indique un communiqué de la société. «Nos équipes, composées de 60 agents, renforcées par huit entreprises sous-traitantes, ont intervenu durant ces incendies au niveau de 11 villages relevant de huit communes», lit-on dans le même communiqué. Il s'agit, dans le détail, du village Ait Amer Ouzeguene, dans la commune d'Ighrem, Ait Anane (Chellata), Tizi Meklass (Ouzellaguene), Toussakht, Tahamamt, Ait hamed (Boukhlifa), Amaâdane, Tabouda (Oued Ghir), Timridjine (Toudja), Afroune Zekka (Kendira), Bouyekni (Seddouk).

Concernant les dégâts, quelque 46 conducteurs moyenne tension, 7.26 km de réseau moyenne tension, 4.2 km de réseau basse tension et neuf supports électriques ont été calcinés ou endommagés par les feux.

Néanmoins, les équipes de la Sonelgaz ont pu rétablir le courant électrique pour environ 500 foyers dans les meilleurs délais et ce grâce à leurs compétences et leur dévouement.

La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa reste toutefois mobilisée pour d'éventuelles interventions en cas d'incidents et rappelle par la même occasion le numéro 3303 du centre d'appel national, opérationnel 24h/24h pour signaler toutes pannes liées à l'énergie électrique et gazière. Globalement, depuis le début de l'été, des dizaines de feux de forêt ont été enregistrés dans la wilaya de Béjaïa.

Les deux premières semaines du mois en cours, il a été enregistré une centaines de départs de feu.

En coordination avec les services des forêts, les éléments de la Protection civile, secondés par les habitants, sont parvenus à circonscrire et à écarter le danger des zones d'habitation.