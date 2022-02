La Sonelgaz poursuit sa courbe ascendante en matière de satisfaction de la clientèle et surtout de l’effort consenti pour le raccordement des nouvelles maisons à travers les 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Un effort en matière de raccordement qui permet d’abord à des milliers de familles de se stabiliser dans les zones rurales, empêchant ainsi la pression démographique dans les centres urbains et les villes. Cet effort continuel de raccordement est également bénéfique pour la société algérienne spécialisée dans l’électricité, car la démarche lui permet d’étoffer son portefeuille clients. C’est justement ce qui apparaît clairement dans le dernier communiqué de la société qui relève ce fait avec chiffres à l’appui. En effet, durant l’année 2021, fait remarquer la Sonelgaz dans son bilan, il a été enregistré un apport clients nouveaux de 14 882 en électricité et 19 436 en gaz naturel, ce qui fait un total de 446 131 clients en électricité et 282 000 clients en gaz naturel. Un apport qui aura, sans nul doute, des incidences positives sur les recettes qui verront ainsi ces dernières augmenter durant les prochains trimestres. En fait, la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi Ouzou explique cette hausse et cette nette évolution en matière du nombre des clients en électricité et en gaz réalisée durant l’année passée, par de nombreux facteurs. Celle-ci est essentiellement due, précise le communiqué de la Sonelgaz, à la concrétisation des différents projets de raccordement en ces deux énergies ayant permis le raccordement de 969 logements durant l’année 2021. Par ailleurs, parallèlement à sa vocation commerciale, la Sonelgaz reste résolument ancrée dans le caractère social de l’État algérien. Une grande importance est ainsi accordé à l’alimentation des écoles et des établissements de santé à ces deux énergies. Le communiqué note à cet effet d’ailleurs, que la direction de distribution de l’électricité et du gaz de Tizi Ouzou est parvenue aussi à raccorder 14 établissements scolaires en électricité et 11 établissements raccordés au réseau du gaz naturel. Un même intérêt est également accordé au développement économique local. Les demandes des opérateurs économiques et les nouveaux investisseurs sont traitées avec promptitude, afin de leur permettre de passer dans de meilleurs délais à la phase d’exploitation de leurs projets. Ainsi, les investisseurs et au vu de l’importance extrême accordée au tissu industriel, 14 investisseurs ont été raccordés en énergie, neuf investisseurs ont été raccordés au réseau électrique et sept ont été raccordés au réseau de gaz naturel.