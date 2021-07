Les actes de sabotage, perpétrés contre les installations électriques de la Sonelgaz, se poursuivent, assénant des coups durs tant à l'entreprise qu'aux populations locales, en les privant du courant électrique. Le dernier fait remonte à samedi dernier.

La direction de la Sonelgaz d'Es Senia a enregistré plusieurs actes de sabotage et de vandalisme, commis dans les localités de Hassi Bounif, Hassi Ameur et Tafraoui.

Des individus, non encore identifiés, se sont attaqués aux transformateurs d'électricité alimentant ces localités, les isolant, du réseau principal, puis les démontant, avant de retirer la matière qu'ils recherchaient, le cuivre, et laisser les appareils endommagés sur les lieux, ne fonctionnant plus.

Cet acte a, sur le champ, provoqué une panne générale, notamment dans la partie Est de la wilaya.

Les populations, plusieurs milliers d'âmes, ont été, tout simplement, isolées du reste du monde et plongées dans le noir. Plusieurs brigades d'intervention, relevant de la Sonelgaz, ont été dépêchées sur les lieux et ont procédé aux réparations des préjudices, dès que l'alerte a été donnée. «Cela survient alors que la Sonelgaz lance plusieurs projets entrant dans le cadre du renforcement du réseau électrique pour éviter les coupures», indique t-on, expliquant que «parmi ces projets, la direction a cité, notamment le projet de création d'un nouveau poste source, avec une puissance de 2x40 mégavolts, impair, avec 24 départs, afin de soulager l'ensemble des postes source au niveau de la wilaya». «Les travaux de réalisation de ces projets connaissent un taux d'avancement très appréciable», a-t-on souligné, rappelant que «le programme d'investissement 2021 a permis également la réalisation de trois postes transformateurs et l'entretien de 112 postes ainsi que le renforcement du poste source «Petit Lac».

«Le but recherché est l'amélioration de la qualité de service», a-t-on expliqué, encore une fois. «Depuis le début de l'année 2021, la même entreprise a enregistré une distribution d'électricité sans perturbation majeure», a-t-on souligné, rappelant que «cela s'est traduit positivement sur la qualité de service rendu au client et ce, malgré les intempéries que la wilaya a connues».

«Ces résultats sont imputés aux actions intensives et continues de la direction, que ce soit du côté des investissements ou bien de la maintenance et l'entretien du réseau électrique et le renforcement des ressources humaines», a-t-on expliqué.

Il s'agit, notamment, de la mobilisation des équipes d'intervention, déployées dans le cadre de la nouvelle politique adoptée par la Sonelgaz, en vue d'offrir le meilleur service au client, afin d'éviter toute interruption. Et de rappeler que la direction met au service de ses abonnés le numéro vert, 3303, opérationnel 7j/7 et 24h/24, qui permet de prendre attache avec la Sonelgaz pour l'alerter sur les éventuels cas de pannes techniques, liés à la fourniture d'électricité ou de gaz.