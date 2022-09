Face à l'inflation galopante et à l'érosion du pouvoir d'achat, conséquence d'une crise mondiale qui n'épargne aucun pays, l'Algérie a, de très bonheur, déployé le bouclier social. Ce déploiement demeure vivace, surtout que les retombées de l'épisode Covid-19 et ceux des bouleversements géostratégiques de l'heure se font encore ressentir. En effet, et à l'orée de la rentrée sociale qui s'annonce budgétivore pour les ménages algériens, la société civile répond «présent» et arrive en «pompier» afin de juguler, en appui, aux efforts de l'État, l'impact de l'inflation.

Cette société civile dont le rôle s'est renforcé depuis l'arrivée du président Tebboune aux commandes du pays, se distingue, jour après jour, et à quelques encablures de la rentrée des classes, par des actions d'éclat en faveur des couches sociales les plus démunies. Ainsi la société civile, dont se réclame le chef de l'État, lui qui tient toujours à rappeler: «Je me suis porté candidat à la Présidence du pays au nom de la société civile et des jeunes», multiplie les actions citoyennes et les initiatives en vue d'assurer une rentrée tout en confort aux familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Cet effort national est souvent le fruit de la conjugaison des efforts des associations, des structures de l'État, et des opérateurs économiques. Alors que l'été tire à sa fin, foires et expositions regorgent d'articles scolaires et autres fournitures, à des prix défiant toute concurrence.

De quoi réconforter les parents qui appréhendent le rituel automnal des achats incompressibles. Ces espaces de ventes promotionnelles se multiplient d'ailleurs à l'échelle du territoire national. Aussi, en ce début septembre, pas moins de trente-six exposants participent à la foire de la rentrée scolaire, abritée par la salle omnisports Saïd Tazrout de Tizi Ouzou.

Il s'agit de sept producteurs locaux et cinq commerçants grossistes en fournitures scolaires, ainsi que des producteurs de vêtements et chaussures issus de plusieurs wilayas du pays.

L'ensemble des participants se sont engagés à pratiquer des prix abordables en diminuant leur marge bénéficiaire. Bien plus que des exemples, ce sont là des faits qui illustrent clairement que cette solidarité algérienne, séculaire, ne s'est jamais démentie. Ce fut le cas au plus fort de la crise sanitaire, lorsque de louables initiatives citoyennes ont été inscrites à l'actif d'hommes de bonne volonté.

Alors que l'épidémie de Covid-19 battait son plein et que les hôpitaux ne pouvaient plus supporter le flux des admissions, des opérateurs économiques algériens ont accouru, le coeur sur la main, pour soulager les structures de santé et donc les patients en détresse. Ce fut au coeur de l'été 2021. Durant cette même période, particulièrement meurtrière, des particuliers et autres anonymes ont multiplié les appels pour l'acquisition de concentrateurs d'oxygène au profit des hôpitaux et des associations qui se chargeaient ensuite de leur distribution.

Vint enfin la série d'incendies de forêts qui touchèrent tour à tour les maquis forestiers de la wilaya de Tizi Ouzou, dont celui, tragique, de Larbâa-Nath-Irathen, à l'occasion duquel, l'âme généreuse et profondément citoyenne des Algériens s'est exprimée de plus belle. D'est en ouest, une chaîne de solidarité s'est organisée apportant secours et victuailles aux rescapés des flammes meurtrières. Des opérateurs économiques ont de leur côté fait acte de présence en mobilisant d'impressionnants convois de denrées alimentaires et autres moyens qui auront permis de redonner vie à toute une région sinistrée.

Le même élan de solidarité s'est reproduit, pas plus tard que cet été, qui a vu s'embraser l'est du pays. Il fut de la même ampleur que celui qui a marqué l'année 2021. L'action de la société civile et des bénévoles étaient alors au centre du dispositif de lutte contre les feux.