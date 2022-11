L'entreprise «Hayat DHC-Algérie», filiale du groupe Turc Hayat, spécialisée dans les détergents et produits d'hygiène, a réaffirmé une nouvelle fois dimanche concrètement, son engagement sociétal avec son action «Ersam Besma» (Dessine un sourire). À cet effet, une cérémonie de remise de don, d'une valeur de 2 millions de dinars, au profit des enfants du «S.O.S Village d'enfants de Draria-(Alger)» a été organisée dimanche à l'occasion de la Journée mondiale de l'Enfance, célébrée le 20 novembre de chaque année. Cette action vise à offrir plus de confort et de sérénité aux enfants résidents de «SOS Village d'enfants», à travers la provision de produits Bingo pour les besoins du «Village» ainsi que des bons d'achat dans des magasins partenaires de Hayat en Algérie. Activant depuis plusieurs décennies en Algérie, son choix s'est porté sur «SOS Village d'enfants» de Draria (Alger). Son action vise à offrir aux enfants un environnement familial ainsi qu'un accompagnement et une intégration des enfants du «Village» dans la société. Elle s'inscrit en droite ligne des valeurs défendues par l'entreprise «Hayat-Algérie» envers la société en général et les enfants en particulier. L'engagement à l'égard de «SOS Village d'enfants» a été salué par le directeur national gérant de SOS Village d'enfants lors de la cérémonie de remise du chèque. Amine Bouzahri a tenu à mettre l'accent sur la nécessité des initiatives caritatives et leurs impacts, un point de vue soutenu par Mme Norya Benkritly, responsable communication du groupe Hayat en Algérie qui a déclaré «Pour Hayat, l'engagement social est une responsabilité fondamentale et nous souhaitons nous inscrire dans la durabilité et le partage à travers le support de nos différentes marques.» Et c'est dans ce cadre que Hayat-Algérie à travers sa marque de détergent «Bingo» a lancé la deuxième campagne de soutien à «SOS Village d'Enfants» sous le slogan «Ersam Besma» (dessine un sourire) qui implique cette fois la communauté «Bingo» à travers les réseaux sociaux.

Wahid Ben Barkat, directeur du marketing de «Hayat DHC-Algérie» a indiqué: «Pour cette deuxième édition, sous le slogan ‘'Ersam Besma'', la marque ‘'Bingo'' a reconduit, pour la deuxième année consécutive, son action caritative auprès des enfants et a porté la cause du «Village» à toute sa communauté.