Les consultations politiques lancées par le président de la République, dans le cadre du processus de la main tendue, se poursuivent conformément à l'agenda présidentiel. L'entrevue accordée par le président Tebboune au président de l'Observatoire de la société civile Onsc, Abderrahmane Hamzaoui, relance le processus politique, qui s'est estompé le temps de déplacements officiels du président de la République, en Turquie et en Italie. Dans une déclaration faite à l'issue de sa rencontre avec le président Tebboune, Hamzaoui a rapporté que l'audience a permis d'évoquer le rôle joué par la société civile et les association au sein de la société. On s'en rappelle, durant la crise de Covid, Tebboune avait rendu un vibrant hommage à la société civile et au mouvement associatif, saluant l'esprit de solidarité des Algériens durant les périodes des grandes crises traversées par l'Algérie. D'où cet engagement réItéré du président de la République de «soutien et d'encouragement au mouvement associatif et à la société civile pour lui permettre d'accomplir son rôle sur la scène nationale et à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne la consécration de la cohésion nationale et la concrétisation des principes de citoyenneté et des valeurs nationales». Aussi, la rencontre qui a vu la participation du directeur de cabinet de la Présidence, Abdelaziz Khellaf, a également permis que «de nombreuses questions nationales d'actualité, d'ordre socio-économique et politique ont été passées en revue». Le président de l'Observatoire (.Onsc) reviendra également sur l'impact positif «des décisions prises par le président de la République au niveau du front social et dans le domaine économique», mettant en exergue l'impérative implication de la société civile, à travers la mise en application du concept de la démocratie participative.

«L'accent a été mis sur son impérative implication dans la prise de décision aux niveaux local et central, car il s'agit d'un partenaire clé et allié stratégique», a conclu Hamzaoui, à l'issue de sa déclaration de presse. Il y a lieu de souligner que l'audience accordée au président de lObservatoire de la société civile, dénote la volonté du chef de l'État de faire aboutir le processus politique de rassemblement et de réunification des rangs, qu'il vient d'initier. Il traduit également cette démarche présidentielle visant un dialogue inclusif, impliquant l'ensemble des composantes sociales, économiques, politiques, etc.... du pays. Poursuivant son cycle de consultations politiques, le président de la République entend impliquer un maximum de représentations et d'interfaces, afin d'assurer un large consensus politique à cette initiative, somme toute, louable et salutaire. Reste encore à élargir le cadre de cette initiative et à la faire adopter par les différents acteurs de la scène politique nationale. L'initiative de la mise en place d'une coordination entre les différents sigles patronaux, bien qu'elle obéisse également à des considérations stratégiques, cristallise cette prédisposition des différents intervenants sur la scène sociopolitique et économique nationale, à agir de concert et dans le rassemblement.

Une attitude qui devra faciliter le processus présidentiel qui tend à regrouper l'ensemble des acteurs autour d'un seul et même objectif: édifier un socle interne infranchissable pour ceux qui seront tentés de se livrer à la subversion et à l'émiettement des rangs.