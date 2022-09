La ville d'Oran abritera la première édition du Forum arabe intergénérationnel. Les travaux s'ouvrent aujourd'hui et s'étendront jusqu'au 15 du mois en cours. Organisée par l'Observatoire national de la société civile, cette rencontre est dédiée au soutien à l'action arabe commune.

Un rendez-vous en appui aux efforts de l'Algérie pour la promotion de l'action arabe commune. Elle sert également de tribune pour l'ensemble des composantes des sociétés arabes, d'apporter, à travers leur participation, leur contribution aux moyens à mettre en place, permettant de relever les défis importants auxquels fait face le Monde arabe.

De hauts responsables et des militants de la société civile ainsi que des influenceurs et des personnalités académiques représentant 19 pays arabes, prendront part à cette action commune. Outre l'Algérie, en tant que pays organisateur, la Tunisie, le Bahreïn, le Koweït, la Mauritanie, les Emirats arabes unis, Oman, l'Égypte, la Syrie, la Palestine, l'Irak, le Soudan, la Libye, le Liban, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite et le Yémen seront largement représentés à cette manifestation. Les participants enrichiront les débats en évoquant l'ensemble des questions en relation avec le rôle de la société civile face aux défis nationaux et internationaux, à travers la vulgarisation des valeurs et des principes visant la promotion et le développement des sociétés et les concepts des droits et des libertés fondamentaux. Lors de cette rencontre inter-arabe, plusieurs thèmes feront l'objet de discussions et de débats. Il s'agit, selon les organisateurs du forum, des sujets en relation avec le processus de l'action arabe commune en mettant l'accent sur la dimension populaire dans la gestion de l'action arabe commune, par souci de consolider la solidarité arabe, de développer les mécanismes de l'action arabe et de réaliser davantage de complémentarité et d'unité entre les enfants de la nation arabe. Par ailleurs, les organisateurs de ce rendez-vous indiquent «avoir défini cinq ateliers desdinés aux débats axés essentiellement sur le parcours de l'action arabe, les perspectives et le rôle de la société civile face aux défis».

La rencontre sera sanctionnée par une déclaration commune comprenant une série de recommandations qui seront soumises aux autorités concernées, afin de concrétiser les idées et les débats exposés par les participants à ce forum. L'Observatoire national de la société civile est un cadre pour promouvoir le mouvement associatif, en plus de constituer un organe consultatif important à assumer leurs responsabilités afin de contribuer à la promotion de la citoyenneté, de la pratique démocratique et des valeurs nationales, aux niveaux local et national, en concrétisation de ses engagements. L'installation de cet observatoire a été faite conformément aux attributions constitutionnelles du président de la République et en application de l'article 213 de la Constitution.