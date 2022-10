Le gaz algérien a bonne odeur. Il est même très recherché. La visite du président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Boughali, en Slovénie a une très forte connotation énergétique. En compagnie du Premier ministre slovène, Robert Golob, le président de l'APN s'est rendu au siège du négociant en gaz slovène, Geoplin. L'entretien a porté, selon les médias locaux, sur la signature d'un contrat entre Geoplin et le Groupe Sonatrach pour la fourniture de gaz algérien. Les mêmes sources avancent que le contrat est d'ores et déjà signé par Sonatrach. «Nous pouvons nous attendre à la signature sous peu», a déclaré la société qui a ajouté que « le contrat entre en vigueur l'année prochaine»... Selon les médias slovènes, le contrat porte sur l'achat par Geoplin de 300 millions m3 de gaz naturel par an. Soit un tiers de la consommation annuelle de gaz de ce pays de l'Europe centrale et des Balkans. À l'issue de l'entretien, le Premier ministre Robert Golob a souligné l'importance du sud de la Méditerranée, en particulier l'Algérie, et la volonté de la Slovénie de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. Dans son intervention, il a regretté que les précédents gouvernements slovènes aient négligé l'importance stratégique de la Méditerranée, en particulier l'approvisionnement à long terme en gaz naturel depuis l'Algérie. « Maintenant, nous avons atteint un point où un partenariat stratégique peut être rétabli, et la Slovénie est fortement intéressée à établir une alliance à court, moyen et long terme avec les fournisseurs de gaz algériens», a-t-il souligné, révélant que « la partie slovène envisage également d'ouvrir une ambassade en Algérie. Ce qui contribuerait à renforcer la confiance et à accroître les investissements dans les deux sens». De son côté, Ibrahim Boughali s'est dit convaincu que «la signature prochaine du traité de coopération énergétique donnera un nouvel élan aux relations globales entre les deux pays». Un partenariat gagnant-gagnant que l'Algérie «souhaite étendre à d'autres domaines, tels que la numérisation, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et les sources d'énergie renouvelables». Une occasion, également, de solliciter le soutien de l'Algérie à la candidature de la Slovénie au Conseil de sécurité des Nations unies. Pour rappel, Ibrahim Boughali a été reçu, lundi, par le président de la République de Slovénie, Borut Pahor avec qui il a passé en revue les relations bilatérales. Invitée à se rendre en Algérie, la présidente de l'Assemblée nationale slovène, Mme Urska Klakocar Zupancic a affirmé que l'Algérie était «un partenaire important» pour son pays, exprimant son voeu de voir les relations entre les deux pays se raffermir pour devenir plus «fortes et solides».